تتجه الأنظار غدا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يجري التصويت على تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع تركيا، وذلك في وقت تحذر فيه عدة منظمات إنسانية من العواقب الكارثية لوقف المساعدات على نحو 4 ملايين شخص، وتتهم روسيا باستخدام الملف الإنساني لتعويم حكومة دمشق.



ويأتي التصويت غدا عشية انتهاء مهلة التفويض في العاشر من الجاري، وسط مخاوف استخدام موسكو حق النقض «الفيتو».



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر ديبلوماسية الشهر الماضي، أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، اتخذت خطوة استباقية تحسبا للفيتو الروسي، لتأسيس صندوق «إنصاف».

وبدأت المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال غربي البلاد بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغا أوليا له وقيمته 25 مليون يورو.



وستشرف شركة «آدم سميث» الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقديا بالاستناد إلى قوائم معدة مسبقا من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة لوضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.

وانخرطت عدة جمعيات ومنظمات سورية في آلية «إنصاف»، منها مؤسسة «إحسان» للإغاثة والتنمية، كما تم انتخاب منظمة «بنفسج» لتمثيل المنظمات السورية في مجلس الإدارة، بحسب المدير التنفيذي للمنظمة، هشام ديراني.



من جهته، أفاد مؤسس منظمة «بنفسج» قتيبة سيد عيسى بأن أربع دول عملت على إنشاء صندوق «إنصاف»، وهي: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بقيادة شركة آدم سميث الدولية، مع وجود لجنة توجيهية من المنظمات السورية وبعض المنظمات الدولية.



وأكد سيد عيسى، في تصريح لموقع تلفزيون «سوريا»، أن الصندوق بدأ بالعمل بالفعل، وسيتم توزيع جزء منه على بعض المنظمات السورية، لتنفيذ مشاريع تشمل توزيع الأموال نقدا في المخيمات، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال التعليم وتشغيل المدارس.



ودعت الدول قرابة 12 منظمة سورية للتقدم للمنحة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل المنح القادمة المزيد من المنظمات، ويؤكد «سيد عيسى» أن فكرة الصندوق نبعت من باب الضغط على روسيا، تحسبا لاستخدامها الفيتو لوقف آلية المساعدات عبر الحدود، مضيفا أن الصندوق سيستمر بالعمل، حتى في حال تقرر تمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات عبر «باب الهوى».