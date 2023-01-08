القاهرة - خديجة حمودة



أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمنياته أن يكون هذا العام عام خير وأمان على مصر والعالم كله.

وقال الرئيس السيسي - خلال كلمته بقداس عيد الميلاد لكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة - «كل سنة وأنتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر ولكن في العالم كله».

ووجه الرئيس السيسي كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى قداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين جميعا، مشيرا إلى أن «هذه مناسبة جميلة وسعيدة ونحن شعب واحد ولا يوجد أي شكل من أشكال الفرقة بيننا».



وقال الرئيس السيسي إنه في كل مرة يستمع لحديث لقداسة البابا وفي الكتاب الذي صدر عن قداسته مؤخرا دائما يجد الحكمة.

وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري برسالة مهمة قائلا «ارى الناس قلقانة، ولكني اطمنكم، إننا لا نخفي شيء عليكم وخلال كل مناسبة نطالب بعدم السماع من أي أحد غير مسؤول».



وقال «ربنا لن يتخلى عنا، وهو الذي خلقنا كلنا، ولا تخافوا لسببين، أولهما أن ربنا موجود، والثاني نحن كدولة بمسؤوليها حريصون على الشعب المصري... الأزمة الكبيرة في العالم تأثيراتها ضخمة جدا، والدنيا هتبقى بعد الأزمة الأخيرة مختلفة عما يحدث الآن، علما أن دولا كثيرة سوف تتأثر اقتصاديا لو استمرت الحرب عاما أو أكثر».



وأضاف «احنا الحمد لله رب العالمين نسير بخطى ثابتة، رغم بعض الظروف التي نعاني منها، ولكن لا نخاف ولا نقلق وأنا بقول من فضلكم هتلاقوا ناس تتحدث كثيرا دون دراية، علما بأنهم لا يعرفون أي شئ، حيث قالوا خلي بالكم أن قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها ايه، لو هعمل حاجة هقول لكم كلكم وهي مصر لو تعبت هنتخلى عنها».



وتابع «أدعو من الله ان يكون هذا العام عام سلام وخير وأمن وأمان ومحبة على العالم بأسره، متابعا أنه في كل حديث أستمع الى قداسة البابا تواضروس أجد فيه بلاغة وحكمة كبيرة».



وقال الرئيس السيسي «أنا أريد أن أقولكم انتم لا تعرفوا مدى المحبة والتقدير والاعتزاز الذي أقدر به قداسة البابا تواضروس.. أنا تحدثت العام الماضي هذا الكلام كلنا فاكرينه، ولكن في كل مرة استمع لحديث قداسة البابا أو حتى الكتاب الذي صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وبلاغة عظيمة جدا.. ولن أنسى قول قداسة البابا في حديثه عندما قال إن الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق».



وأضاف «أنا بقول الكلام ده علشان تفضل محبتنا لبعض دون تمييز، ولا بد أن هذه النقطة احنا كلنا الشعب المصري يجتهد وتكون محبتنا لبعضنا البعض متواجدة في نفوسنا وللأجيال القادمة، احنا كلنا محتاجين نأكد في كل مناسبة أننا واحد ولا يوجد أي شكل من أشكال التفرقة فيما بيننا»