أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف أول عالميا، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تقام من 16 حتى 29 الجاري جراء تعرضه لإصابة في ساقه اليمنى أثناء خوضه للتمارين.



وكتب اللاعب الشاب البالغ 19 عاما بطل أميركا المفتوحة عبر حسابه على تويتر «في حين كنت في أفضل حالاتي خلال فترة التحضير للموسم، تعرضت لإصابة من خلال القيام بحركة خاطئة أثناء التدريب»، مضيفا «للأسف لن أستطيع المشاركة في أستراليا الفتوحة».



من جهة أخرى، فاجأت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالميا، التونسية أنس جابر الثانية عالميا وأقصتها 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية في التنس.



وضربت اللاعبة البالغة 18 عاما موعدا في النهائي مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.



وكانت نوسكوفا بدأت بالظهور تدريجا في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية (125) في يونيو ثم نصف نهائي براغ (250) على أرضها في يوليو، وهي تخوض راهنا دورتها السادسة فقط بين المحترفات.