واصل مان يونايتد نتائجه القوية بقيادة ماركوس راشفورد وبلغ الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1.



افتتح البرازيلي أنتوني (4) التسجيل لأصحاب الأرض بتمريرة من راشفورد، فيما سجل المدافع كونور كودي هدف التعادل للضيوف بعد هفوة من الحارس الإسباني دافيد دي خيا (14)، قبل أن يتحول من بطل الى سيئ الحظ عندما منح يونايتد التقدم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (52) قبل أن يسجل راشفورد الهدف الثالث من ركلة جزاء (90+7).



كما تأهل توتنهام للدور الرابع عقب فوزه على ضيفه بورتسموث بهدف نظيف، سجله هاري كين في الدقيقة 50.



وفي مباراة أخرى بنفس الدور، نجح ساوثامبتون في التأهل بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه كريستال بالاس، الذي تقدم أولا عن طريق أودسون ادوارد في الدقيقة 14، قبل أن يدرك جيمس وارز بروز التعادل لساوثامبتون في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 68 سجل آدم أرمسترونغ الهدف الثاني لساوثامبتون، ليقتنص فريقه بطاقة العبور للدور الرابع.



وفي مباريات أخرى بالدور الثالث، فاز بريستون نورث إند على ضيفه هدرسفيلد تاون 3-1، كما تغلب ريدنج على ضيفه واتفورد 2-0، وايضا تغلب ليستر سيتي على مضيفه جيلنجهام 1-0.



باريس يعبر شاتورو



بلغ باريس سان جرمان دور الـ 16 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوز متأخر على شاتورو من الدرجة الثالثة 3-1.

وغاب ثلاثي «الرعب» الهجومي بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي «أم أن أم» عن متصدر الدوري في مواجهته في دور الـ 32.

وفي حين يواصل نيمار علاجه من التواء في الكاحل تعرض له خلال مشاركته بكأس العالم الأخيرة، كما يغيب ميسي، العائد حديثا إلى فرنسا بعد تتويجه بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، للراحة.



وحقق أنجيه متذيل ترتيب «ليغ1» فوزا صعبا على وصيفه في القاع ستراسبورغ بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما سلبا.