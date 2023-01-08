سيبقى ديدييه ديشان مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.



وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 قد انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حل حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوقة.



وقال ديشان «سأعلن لكم شيئا يسعدني كثيرا، وهو أن رئيسي (نويل لو غريت) قرر التمديد لي حتى 2026». تابع المدرب البالغ 54 عاما «أشكر الرئيس لدعمه الدائم وثقته المستمرة. هذا شيء أساسي في عمل منتخب فرنسا». في المقابل، نشر الاتحاد الفرنسي على موقعه الرسمي «يعبر الاتحاد الفرنسي ورئيسه نويل لو غريت عن سعادتهما لإعلان تمديد عقد ديدييه ديشان على رأس منتخب فرنسا حتى شهر يونيو 2026».