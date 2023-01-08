القاهرة ـ هناء السيد



بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي مع مسؤولين مصريين عددا من البرامج والسياسات المتعلقة بالأمومة والطفولة وحماية النساء المعنفات.



وخلال زيارتها إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، ناقشت الوزيرة مي البغلي مع الأمين العام للمجلس نيفين عثمان اختصاصات ومهام والهيكل التنظيمي وأولويات عمل المجلس وسبل تبادل الخبرات بين الجانبين.



واستعرض اللقاء مهام عمل لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل وصندوق الأمومة والطفولة فضلا عن قضايا الطفولة والأمومة والمشكلات التي تواجه الأطفال وأهم السياسات والبرامج في هذا الصدد.



كما زارت الوزيرة البغلي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع (مجمع الخدمات المتكاملة)، حيث استعرضت مع مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية جاكلين ممدوح آلية حماية النساء المعنفات وتأهيل الناجيات من العنف حتى التعافي جسديا واجتماعيا.



وخلال الزيارة، جرى استعراض آلية التدخلات والبرامج وأهم الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة والدعم النفسي والقانوني والصحي والاجتماعي لها.



واطلعت الوزيرة البغلي خلال الزيارة على الخدمات التي يقدمها «مجمع الخدمات المتكاملة» الذي يستقبل السيدات اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف والتعامل مع مشكلاتهن ومساعدتهن على حلها.



كما تضمنت الجولة الاطلاع على مركز لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشمل على عدة غرف للتخاطب والعلاج الطبيعي والعلاج الحسي ومركز للتوجيه والاستشارات الأسرية ومركز إعداد الأسر المنتجة وورشة تجميل للسيدات وعدة ورش للتدريب المهني ومعرض للمنتجات اليدوية والأثاث بالإضافة إلى مكتب للتأهيل وحضانة وعيادة.



من جانب آخر، أقام سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم مأدبة غداء على شرف الوزيرة البغلي والوفد المرافق لها.