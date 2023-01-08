د.أحمد الناصر: «الأنباء» تتميز بتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية

خالد العبد الله: أطيب التمنيات باستمرار النجاح والتألق الدائمين

عبد الله ناصر الصباح: نتمنى لأسرة «الأنباء» والعاملين فيها دوام التوفيق

د. رنا الفارس: نشيد بحيادية وشفافية «الأنباء» وحرصها على المصداقية

فيصل الساير: صرح إعلامي مهم ذو طرح متزن يستحق التقدير

وليد النصف: أسرة «القبس» تهنئ زميلتها «الأنباء» بعيدها الـ 47

عبد الله المضف: نقدّر دور «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها

د.حمد المطر: دور متميز في تعزيز المسيرة الإعلامية والصحافية

فارس العتيبي: صاحبة رسالة إعلامية مهنية راقية ومنارة محلية وعربية

أكدوا ثقتهم المستمرة بكل ما قدمته وتقدمه على صدر صفحاتها وعبر موقعها الإلكتروني

مباركون في عيد «الأنباء»: صرح إعلامي يستحق التقدير

يوسف غانم

لاتزال برقيات التهاني ورسائل المباركة بعيد «الأنباء» السابع والأربعين تتوافد على رئاسة التحرير والزملاء العاملين في الجريدة، حيث عبر المهنئون عن فخرهم بمسيرة «الأنباء» واستمرارها على نهجها الوطني الراسخ الذي أرسى دعائمه المغفـــور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق وسار عليه أبناؤه وجميع العاملين في «الأنباء» خلال العقـــود الماضيـــة.

كما أكد المباركون ثقتهم المستمرة والدائمة بما قدمته «الأنباء» ومازالت تقدمه من أخبار وموضوعات مختلفـــة على صدر صفحاتها المطبوعة وكذلك عبر مــوقعها الإلكتـــروني المتميز، وبمـــا تتمتــع به من مصداقية ومهنية عاليتين إضافة إلى الحيادية والمتابعة الحثيثة لجميع القضايـــا والأمور التي تتعلـــق بالكويت والكويتيين وبما يحقـــق الصالح العام للجميع، مستذكريـــن دورهــــا الوطني خلال الغـــزو العراقي للكويت واستمرارها في الصــــدور دعما للشرعيـــة الكويتيـــة والحـــق الكويتي حتى جاء التحريـــر، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، تقدم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بالتهنئة الى رئاسة التحرير بكتاب جاء فيه:

سعادة السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لي ان اتقدم لشخصكم الكريم ولكل العاملين في صحيفتك الغراء بأسمى آيات التهاني والتمنيات بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة والأربعين لانطلاق الصحيفة والتي اثبتت منذ انطلاقها تميزها في تغطية ونقل الاحداث على الساحة الكويتية بكل مهنية ومصداقية، ولم يكن هذا ليتم لولا توفيق الله عز وجل ثم جهودكم التي رافقت مسيرتكم الصحافية، متمنيا لكم وللصحيفة دوام التألق والنجاح بما يصب في صالح بلدنا العزيز وشعبه الكريم، في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما.

الطرح المتزن

كما بارك رئيس مجلس ادارة مجموعة الساير القابضة، فيصل بدر الساير، لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة وجهها الى رئيس

التحرير، قال فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.

رئيس تحرير جريدة «الأنباء».

تحية طيبة وبعد،،

نيابة عني وعن جميع اعضاء مجلس ادارة مجموعة الساير، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرة جريدة «الأنباء» بمناسبة ذكرى مرور 47 عاما على صدورها وعلى ما حققته من نجاح وتقدم، اذ تعتبر جريدة «الأنباء» صرحا اعلاميا مهما ومنارة صحافية تستحق التقدير بما تقدمه من طرح متزن، ويسرنا ان نهدي إليكم واسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لجريدتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار وتحقيق الاهداف التي تتطلعون إليها، فإننا نؤمن بأن المستقبل سيكون مبهرا ومميزا، سائلين المولى عز وجل ان يتواصل عطاؤكم لخدمة وطننا الحبيب واهله الاوفياء.

تعزيز مسيرة الإعلام

كذلك، شارك النائب د.حمد المطر أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 ببطاقة تهنئة ضمنها أطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق الدائمين، قائلا: نهنئكم بالذكرى الـ 47 لصدور جريدتكم، مثمنا دورها في تعزيز المسيرة الاعلامية والصحافية.

رسالة راقية

من جهته، هنأ النائب فارس العتيبي اسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:

الأخ الكريم يوسف خالد المرزوق المحترم.

رئيس تحرير جريدة «الأنباء».

تحية طيبة وبعد،،

يسرني ان ابعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لصدور العدد الاول من جريدة «الأنباء»، ويسعدني ان اثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها وجميع العاملين في «الأنباء» من خلال رسالة اعلامية مهنية راقية حتى اصبحت «الأنباء» منارة اعلامية محليا وعربيا، سائلين المولى عز وجل المزيد من الازدهار والتطور والتقدم، وان تتواصل عطاءاتكم الصادقة لدعم المسيرة الاعلامية والصحافية ببلدنا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

إنجازات ومبادرات

وتقديرا منها لدور «الأنباء» الإعلامي، شاركت د.رنا عبدالله الفارس أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 برسالة قالت فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.

رئيس تحرير جريدة «الأنباء».

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لنا أن نتقدم لكم وللعاملين في جريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السنويـة الـ 47 لصدور العدد الأول من هذا المنبر الصحافي المتميز والمسيرة الاعلامية الحافلة بالانجازات والمبادرات الداعمة للمجتمع الكويتي.

كما نستذكر الدور المهم والوطني لجريدة «الأنباء» خلال الغزو العراقي العاشم على دولتنا الحبيبة الكويت واستمرارها في الصدور ودعم الشرعية الكويتية من الخارج.

ونشيد بمهنية وحيادية وشفافية جريدة «الأنباء» وحرصها على جودة ومصداقية المعلومات والأخبار المنقولة والمنشورة عبر الصحيفة.

وختاما، تمنياتنا لجميع العاملين بدوام التوفيق والنجاح والعطاء ودوام الازدهار لهذه الجريدة الغراء.

كذلك، بارك الشيخ خالد العبدالله لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 بالزهور وبأطيب الأمنيات باستمرار النجاح والتألق الدائمين.

دوام التوفيق

كذلك، هنأ الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد «الأنباء» في عيدها بالورود وببطاقة تهنئة عبر فيها عن أطيب المشاعر، قال فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.

رئيس التحرير.

أتقدم لكم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء»، مع تمنياتنا لكم ولأسرة الجريدة والعاملين فيها دوام التوفيق والنجاح.

كما هنأت أسرة الزميلة «القبس» رئاسة التحرير وأسرة «الأنباء» بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لـ«الأنباء»، حيث أرسل كل من رئيس التحرير الزميل وليد النصف ونائب رئيس التحرير الزميل عبدالله المضف والرئيس التنفيذي ناصر المؤمن باقات من الزهــور تقديــرا منهـــم لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها.

أداء مهني

من جهته، بارك سفير دولة قطر الشقيقة علي بن عبدالله آل محمود لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 ببرقية تهنئة قال فيها:

الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.

المدير العام التنفيذي ورئيس تحرير جريدة «الأنباء».

تحية طيبة وبعد،،

يسعدني أن أتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة التحرير الموقرة وكل العاملين لدى الصحيفة الغراء بأطيب التهاني واصدق التبريكات بمناسبة الذكرى الـ 47 لصدور العدد الأول من الجريدة، التي نتمنى أن تواصل دورها الريادي المميز دعما لمسيرة العمل الصحافي في الكويت.

وإذ نشيد بالأداء المهني الرفيع والمسيرة الاعلامية المتميزة لـ «الأنباء» التي انتهجت الحياد والمصداقية سبيلا لها في الطرح الاعلامي الكويتي الحر لتصبح علامة مضيئة في طريق الوعي والمعرفة والثقافة بفضل جهود القائمين عليها، محققة نجاحاتها المتواصلة لتصبح منارة اعلامية متميزة.

نتمنى لـ «الأنباء» مستقبلا مديدا حافلا بالعطاء، ونسأل الله لكم ولجميع العاملين بالصحيفة ان تتواصل عطاءاتكم المخلصة بالمزيد من

التقدم والتوفيق والسداد.

ثقة الجميع

ايضا، شارك سفير دولة فلسطين الشقيقة رامي طهبوب أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة وجهها الى رئاسة التحرير قال فيها:

السيد يوسف خالد المرزوق المحترم.

رئيس تحرير جريدة «الأنباء». تحية طيبة وبعد،،

انه ليشرفني أن أرفع إليكم باسمي شخصيا والى أسرة جريدة «الأنباء» بالتهنئة بمناسبة الذكـرى الـ 47 لصدور جريدتكم الغراء، التي تتمتع بالمصداقية العالية والمهنية الاعلامية المميزة التي تهدف الى وضع الحقيقة بين أيدي القراء مما جعلها محط ثقة القارئ والمسؤول في بلدكم الحبيب الكويت.

أتمنى لكم النجاح والتوفيق الدائمين وأن تستمر جريدتكم ومسيرتكم الإعلامية بكل قوة وعزيمة لما فيه مصلحة بلدكم وبلدنا الثاني الكويت.

كما هنأ مدير تحرير الزميلة «النهار» الزميل حسين الفضلي أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 بكتاب تهنئة، إلى رئيس التحرير قال فيه:

الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق.

رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء،

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لي وانتم تحتفلون بالذكرى الـ 47 لصدور اول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء ان اتقدم لكم ولجميع الزملاء بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات والاماني، سائلا الله ان يحفظكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية، متمنيا لجريدة «الأنباء» الغراء وأسرة تحريرها مزيدا من التقدم والازدهار.

كما هنأ الفضلي بكتاب الزميل مدير التحرير محمد بسام الحسيني برسالة قال فيها: الأخ الفاضل محمد بسام الحسيني المحترم. مدير التحرير ـ جريدة «الأنباء» الغراء.

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لي وأنتم تحتفلون بالذكرى الـ 47 لصدور اول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء ان اتقدم لكم ولجميع الزملاء بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات والاماني، سائلا الله ان يحفظكم ويديم عليكم موفور الصحة والعافية، متمنيا لجريدة «الأنباء» الغراء واسرة تحريرها مزيدا من التقدم والازدهار.

الارتقاء بالإعلام

كذلك، باركت الرئيسة التنفيذية لـ «DAMEC» م.أشواق المضف لأسرة «الأنباء» بكتاب تهنئة قالت فيه:

السيد/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم. رئيس تحرير جريدة «الأنباء».

تحية طيبة وبعد،،

يسرني ويسعدني ان اتقدم لشخصكم الكريم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على صدور العدد الاول من جريدة «الأنباء»، والتي استطاعت بفضل جهود القائمين عليها ان تكون دعامة من دعائم الاعلام الكويتي المقروء ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن وان تشغل حيزا مهما بين اوساط القراء على جميع مستوياتهم الثقافية، حيث تميزهم بدقة الطرح الموضوعي والمصداقية العالية في نقل الخبر والتعامل مع الاحداث، داعية المولى عز وجل ان يعينكم على اداء مهامكم على اكمل وجه بما يخدم مصلحة البلاد، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم بمستوى الاداء لتقديم افضل ما لديكم من سبل ترتقي بالاعلام الكويتي القائم بسواعدكم، وان يحفظ وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.