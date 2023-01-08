أقام عبدالناصر حسين المانع حفل زفاف نجله حسين بحضور عـدد من الوزراء والنواب والشخصيات والأهـل والأصدقـاء الذين شاركوا المعرس فرحته وقدموا له التهاني بالمناسبة السعيــدة.. ألف مبروك.