twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح المانع الأحد 2023/1/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2223 A+ A- استمع مرزوق الغانم وفهد الغانم وراكان العنزي يقدمون التهانييوسف خالد المرزوق وأحمد السبيعي يباركانمرزوق خالد المرزوق مهنئا (ريليش كومار)د.بدر الملا وبدر الفليح يباركانالمعرس حسين عبدالناصر المانعد.حسن جوهر وحامد كميل يباركانمهلهل المضف ود.عدنان الثويني وحمزة الشطي يهنئونسعدون حماد مهنئامبارك الحافظ وفريد العنزي وخالد الغانم وقاسم العنزي يباركوند. حمد روح الدين مع المعرس ووالده وشقيقه أحمدعبدالسلام المانع وصالح الملا ورياض الشرهان ود.محمد الفيلكاوي يهنئونحمد مساعد الساير وفهد المهيليب يباركانطلال جاسم الخرافي ومهنا العنزي يباركانطلال الجري مهنئاجميل عبدالرزاق الصانع والمستشار فيصل الغريب والمعرس وكابتن طيار أحمد العنزي ووالد المعرس عبدالناصر المانع ود.زياد الشرهانجاسم الغانم وبدر الشلفان ومنذر النصار ومحمد الرضوان يقدمون التهانياللواء خالد العجمي مباركاالفريق م. ثابت المهنا ومحمد المهنا وثابت محمد المهنا يقدمون التهانيعبدالله الخميري وعبدالرحمن وفهد الخميري وعبدالمحسن الرفاعي يباركونفهد مطلق الزيايدي وأحمد النبهان وصالح النبهان ومحمد عباس يهنئونسعود الغانم والعميد إبراهيم الجلال وبندر الخيران وهاني الجزاف يهنئون المعرس ووالده وعمه عليفهد البريدي وحمد الحمد وفهد الحمد يهنئونالمعرس ووالده مع أبناء عمهرياض الشوا ومحمد الشوا ورياض محمد الشوا يباركون للمعرس ووالده وشقيقه علي أقام عبدالناصر حسين المانع حفل زفاف نجله حسين بحضور عـدد من الوزراء والنواب والشخصيات والأهـل والأصدقـاء الذين شاركوا المعرس فرحته وقدموا له التهاني بالمناسبة السعيــدة.. ألف مبروك.