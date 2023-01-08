للبنك دور رائد في خلق كوكبة من أوائل المصرفيين الكويتيين الذين التحقوا به في بداياته وكانوا نواة حقيقية قام عليها العمل المصرفي



واصل البنك الأهلي المتحد في عام 2022 جهوده للحفاظ على مكانته كوجهة العمل المفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطلاقا من منهج عمله واستراتيجيته التي تعنى بانتقاء وجذب أفضل العناصر من الكوادر المصرفية ثم متابعة العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال برنامج متكامل للتدريب والتطوير.



وتعليقا على هذه الجهود، قال مدير عام الموارد البشرية بالبنك الأهلي المتحد نقيب أمين: «المتحد» له دور ريادي معروف في تخريج أفضل الكفاءات الوطنية الشابة وتوفير مناخ العمل المناسب لهم حتى تولوا مع الوقت مناصب قيادية في البنك، ومنهم أيضا من تولوا مناصب قيادية في جهات أخرى عديدة بالكويت، وهنا تجدر الإشارة إلى قيام البنك بدور رائد وسباق في خلق كوكبة من أوائل المصرفيين الكويتيين الذين التحقوا بالبنك في بداياته وكانوا هم النواة الحقيقية التي قام عليها العمل المصرفي في الكويت.



الأفضل في مبادرات الموارد البشرية



وتأكيدا لجهود «المتحد» المميزة في مجال الموارد البشرية، حصد البنك جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس، وذلك نظرا لما حققه من تميز في مختلف مجالات عمل الموارد البشرية بدءا من إستراتيجية الموارد البشرية، وما تتضمنه من جذب أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية قدراتها والتفاعل المستمر مع الموظفين، ونجاح إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد ومباشرة المهام المتعلقة بالتوظيف والتخطيط والتدريب والتطوير وإدارة الأداء، فضلا عن نجاحها في تغيير تقييم الأداء السنوي التقليدي إلى إدارة الأداء المستمر على مدار العام، مما زاد من التواصل بين الإدارة العليا بالبنك والموظفين، وكذلك نجاح إدارة الموارد البشرية في أخذ زمام المبادرة في إدارة التغيير من خلال المشاركة في مبادرة التحول في البنك، مع التركيز على زيادة كفاءة الموظفين في الجوانب المتعلقة بالمهارات المرتبطة بالتطور التكنولوجي وتحليل البيانات وإبقاء الموظفين على اطلاع بخطوات التحول من خلال تنفيذ خطة التواصل الداخلي، وتشجيع المشاركة الفعالة من خلال منصة التواصل الداخلي الإلكترونية «I Connect».



ويقدم البنك تجربة فريدة ومتميزة في إدارة الموارد البشرية، ولعل قدرته على الاحتفاظ بنسبة كبيرة من موظفي البنك لأكثر من ثلاثين عاما استطاعوا خلالها تحقيق طموحهم الوظيفي من خلال بيئة تفاعلية بين الموظفين والإدارة، بما يمكنهم من تبادل الخبرات مع بعضهم البعض لهو أبلغ رسالة على نجاحنا في التعامل مع الموظفين باعتبارهم أثمن ثروات البنك.



منظومة متكاملة للتدريب والتطوير



وفقا لإستراتيجية عمل البنك الأهلي المتحد فإن موظفيه هم أهم أصوله، ولذلك فإننا نركز على الاستثمار في تنمية مهاراتهم وخبراتهم لضمان تميزهم في الأداء ومواكبتهم لكل ما هو جديد في مجال القطاع المصرفي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية المصممة بعناية فائقة.



كما يحرص البنك الأهلي على مواصلة التدريب والإعداد المهني الجيد الذي يتاح للموظفين الجدد بالبنك ليشكل باكورة انطلاقتهم المهنية في القطاع المصرفي، هو أحد عوامل تفرد بيئة العمل في البنك الأهلي المتحد والتي تجعلها الأكثر جذبا للخريجين الجدد الذين يرغبون في العمل ضمن منظومة فريدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى حصول وفاء الخميس، مسؤولة خدمة العملاء في البنك، على المركز الأول على مستوى جميع المشاركين في برنامج «مدير فرع مصرفي معتمد» (CBBM).

والذي قدمه معهد الدراسات المصرفية لموظفي فروع البنك في العام 2022، كما حصلت عائشة التويتان مشرفة عمليات الفروع في البنك على المركز السادس في نفس البرنامج.



ويهتم «المتحد» بالبرامج التدريبية للمعينين الجدد والتي تساعدهم على تنمية مهاراتهم الإدارية والوظيفية والسلوكية، لينعكس إيجابا على إنجازهم لأعمالهم بمستوى عال من الكفاءة.



وشارك البنك في برنامج «هارفارد لتطوير القيادات التنفيذية» الذي ينفذ سنويا بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد للأعمال وضمن مبادرة (كفاءة) التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية، حيث تخرج ثلاثة من موظفي البنك الأهلي المتحد في هذا البرنامج المتميز.



كما استضاف البنك الأهلي المتحد ثلاثة من المتدربين الميدانيين على مدى أسبوع من خريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد» والذي انطلق في بداية العام الحالي 2022 ضمن برنامج كفاءة تحت رعاية بنك الكويت المركزي وبإشراف معهد الدراسات المصرفية.



وفي نفس السياق، قام «المتحد» بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية، حيث تجسد هذه المذكرة المشاركة الفعالة بين البنك والجامعة لتوطيد سبل التعاون في تدريب طلبة الدراسات العليا وخريجي الجامعة على أفضل تقنيات العمل المصرفي وتقريبهم من الممارسات الواقعية العملية من خلال برامج تدريبية فعالة، فضلا عن إتاحة برامج تدريبية متميزة لموظفي البنك الأهلي المتحد من خلال أساتذة الجامعة الأسترالية.



تعزيز دور المرأة بالتقدم المهني



وحرص «المتحد» على تعزيز دور المرأة في العمل والتقدم المهني علي جميع المستويات الوظيفية وفي جميع القطاعات، وقد شهد البنك مساهمات نسائية كبيرة وفعالة في رسم وتنفيذ خططه المصرفية وتطوير أعماله عبر تاريخه الطويل، وتأكيدا لهذه الرؤية، كان لـ «المتحد» السبق في تعيين أول رئيس تنفيذي من السيدات الكويتيات لبنك يعمل وفق إحكام الشريعة الإسلامية على المستويين المحلي والإقليمي، كذلك تم انتخابها لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في الثلاثين من يونيو 2022 وأصبحت بموجب هذا الانتخاب عضو مجلس الإدارة والرئيس تنفيذي للبنك الأهلي المتحد.



وخلال مسيرة عملها كان للسيدة الرئيس التنفيذي مساهمات بارزة في مسيرة عمل البنك والتي تأكدت من خلال حصولها على جوائز مصرفية بارزة ومنها جائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، وجائزة «المرأة المبادرة للعام 2017».



هذا، وقد أثبتت الكوادر النسائية الوطنية قدرتها على تحقيق النجاح وتولي المناصب القيادية في العديد من إدارات البنك الأهلي المتحد، وكانت شريكا فاعلا في تطوير أعماله عبر فترات زمنية مختلفة علي المستويين الإداري والتنفيذي.



وتأكيدا لجهود البنك في هذا الصدد خلال العام 2022 بلغت نسبة النساء نحو 33.5% من القوة العاملة بالبنك، فيما بلغت السيدات اللاتي يعملن في المناصب القيادية والإشرافية في البنك الأهلي المتحد نحو 30.8%.



بيئة عمل جاذبة



يحرص «المتحد» على تميز جميع الفرق الرياضية بالبنك والتي تسعي دائما لتحقيق النجاح والبطولات، انطلاقا من اهتمامه بثروته البشرية في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار كرم البنك فريقه لكرة القدم، بمناسبة حصوله على لقب بطل كأس دوري المصارف في المباراة النهائية من الدوري.

وحضر التكريم الرئيس التنفيذي للبنك جهاد الحميضي والتي قامت بتقديم الهدايا التذكارية للاعبي الفريق تعبيرا عن الاعتراف بجهودهم وحماسهم للفوز، كما كرم فريقه للكريكت بمناسبة فوزه في نهائي مباريات اتحاد المصارف، والذي حافظ من خلاله على سلسلة انتصاراته بالفوز بثلاثة نهائيات على التوالي.



كما يحرص «المتحد» على تنظيم الأنشطة والندوات التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لموظفيه وفي هذا الإطار نظم البنك ندوة توعوية في المقر الرئيسي بالبنك حول مرض سرطان البروستاتا وتعزيز التدابير الوقائية من خلال التشجيع على الفحوصات الطبية الروتينية للكشف مبكرا عن هذا المرض بالإضافة إلى عدة أنواع من السرطانات التي تمس الرجال بصفة خاصة.

وكذلك تم تنظيم ندوة لموظفات البنك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي وبالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان، وتضمنت الندوة توعية لموظفات البنك بمخاطر سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر في تشخيص المرض وتحديد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض وسبل الوقاية منه كما تضمنت الندوة أهمية الفحص المبكر في التشخيص والمساعدة على الشفاء من سرطان الثدي حال اكتشف في مراحله الأولى، والتعريف بالمواقع التي تتوافر فيها خدمة الفحص المبكر.

كما شهدت الندوة حوارا مفتوحا بين موظفات البنك والمتخصصات من مركز الكويت لمكافحة السرطان.