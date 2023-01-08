لأول مرة في القطاع المصرفي في الكويت، وعبر مبادرة فنية فريدة من نوعها، يستعد بنك برقان لرفع الستار عن إنتاجه المسرحي الضخم الذي يحمل عنوان «أساطير رحلة الخيال وتحقيقه مع كنز برقان»، والذي من المقرر عرضه يوم 12 يناير على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.



وتروي المسرحية قصة مستلهمة من تاريخ الكويت، يشارك في تقديمها نخبة من الفنانين الكويتيين، في إنتاج خاص من بنك برقان بالتعاون مع شركة Partners.

وفي ختام العرض المسرحي الحماسي الفريد من نوعه، سيتم تتويج المليونير الأول في سحب حساب «كنز» من بنك برقان، والذي سيفوز بالجائزة الكبرى، وقيمتها 1.5 مليون دينار.



كما تسلط المسرحية الضوء على أسطورة «كنز تلال برقان»، التي بين هضباتها ومنحدراتها كنز خيالي ينتظر من يأتي لاكتشافه، بينما تدور أحداث المسرحية حول البطل الصغير «نجم» الذي يثق بالأسطورة ويتجه إلى برقان للبحث عن الكنز المدفون فيها.

وتعتبر هذه المبادرة الفنية فريدة من نوعها، وخاصة في مسيرة بنك برقان، كونها أول عمل فني مسرحي غنائي، يهدف إلى نشر رسالة سامية تؤكد في جوهرها أن على الإنسان الإيمان بقدرته على تحقيق أحلامه وطموحاته، حتى يصل إليها كما هو الحال مع عميل بنك برقان الذي يثق بأن طريق المليونير متاح وسهل المنال عبر حساب «كنز».



وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل الفني المسرحي من تأليف وإخراج أحمد محمد العوضي، وبطولة كل من النجوم: يعقوب عبدالله، غرور صفر، أحمد بن حسين ووضحة الرومي، أما الأغنية الختامية فهي من كلمات وألحان النجم بشار الشطي، غناء الفنان مطرف المطرف، موسيقى ومؤثرات صوتية ربيع الصيداوي، تقديم المتألقة بيبي الخضري، تصميم الاستعراض بريزا الرومي وحمود العميري، إضاءة عبدالله النصار، أزياء حصة العباد وديكور محمد بهبهاني.



وبمناسبة هذا الحدث غير المسبوق، أوضح ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: نحن نرى في حساب كنز أحد أهم المنتجات التي قمنا بإطلاقها منذ سنوات، والذي كان لها صدى إيجابي جدا لدى عملائنا الحاليين والجدد على حد سواء.

ولذلك، ومن أجل الإعلان عن أول مليونير في سحب كنز، حرصنا أن نقدم حدثا مختلفا تماما وتجربة جديدة للجمهور. ونسعى من خلال هذا العرض إلى الاحتفال بنجاح كنز في عامه الأول والاستعداد للمزيد من النجاح في عام 2023. كما يجسد هذا العمل حرصنا على تقديم تجربة مختلفة ومتطورة لعملائنا، مليئة بالمزايا والقيمة المضافة.



ومن جهتها، صرحت خلود الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان: نحن فخورون جدا بهذا العمل الفني الكويتي للإعلان عن مليونير حساب كنز الأول، بأسلوب مختلف وخارج عن المألوف.

إذ يتناغم هذا مع سعي البنك الدؤوب من أجل تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، ويليق بمكانتنا الرائدة.

وأضافت: لقد حرصنا، أيضا، من خلال هذا العمل المسرحي، على تشجيع الطاقات الشبابية الكويتية لإيماننا بقدراتهم ومواهبهم في إنجاح العمل وتقديمه بشكل مختلف، ليكون الأول والفريد من نوعه كإهداء من بنك برقان لعملائنا الكرام وكافة أفراد المجتمع، لأنهم دافعنا في تقديم كل ما هو متجدد ويتماشى مع أسلوب حياتهم ومكانتهم المتقدمة لدينا.



واختتمت الفيلي: أود أن أخص بالشكر كافة المساهمين في إنجاح هذا العمل من شركة منفذة، مؤلف، مخرج وفنانين، كما نشكر أيضا جميع القائمين على توفير الخدمات في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لما قدموه من جهد واضح وكبير لتسخير كل الإمكانات بهدف إنجاح هذا العمل.