لم يطرأ تغير على أسعار النفط في جلسة الجمعة الماضية وسط تراجع الدولار الأميركي وتقارير الوظائف الأميركية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% لتبلغ عند التسوية 78.57 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.1% ليسجل 73.77 دولارا للبرميل، وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016، وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13% خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه، وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم: ربما تستعيد سوق النفط بعض الهدوء بعد التغيرات الكبيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن احتمالات الصعود لاتزال محدودة، على الأقل على المدى القريب.. التوقعات الاقتصادية ضبابية.