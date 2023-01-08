

رطوبة الجسم تبطئ الشيخوخة وتُقلل من خطر موت الشباب



خلصت دراسة جديدة إلى أن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح قد يبطئ الشيخوخة، ويقلل من خطر موت الشباب إلى النصف، ويصاب البالغون الذين يشربون نحو ليترين من الماء يوميا بعدد أقل من الأمراض التي تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والرئة، كما أنهم يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين قد لا يحصلون على سوائل كافية.



وتستند النتائج، التي نشرت في مجلة eBioMedicine، إلى 11255 فردا تم تتبعهم لمدة تصل إلى 30 عاما. ويمكن أن تؤدي إلى برنامج فحص للمرضى الأكبر سنا.

وتنصح التوصية المعروفة باسم «قاعدة 8×8» بشرب ثمانية أكواب من سعة 240 مل يوميا - ما يقارب الليترين - إلى جانب أي مشروبات أخرى.



وقالت د.ناتاليا ديميتريفا، المؤلفة المشاركة من المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI) في ولاية ماريلاند: «تشير النتائج إلى أن الترطيب المناسب قد يبطئ الشيخوخة ويطيل الحياة الخالية من الأمراض». وحلل فريق البحث بيانات من دراسة «مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات» (ARIC)، والتي شملت مشاركين من جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وقال المؤلف المشارك د.مانفريد بوم، مدير مختبر الطب التجديدي للقلب والأوعية الدموية في NHLBI: «الهدف هو ضمان تناول المرضى للسوائل الكافية، مع تقييم العوامل، مثل الأدوية، التي قد تؤدي إلى فقدان السوائل.

وقد يحتاج الأطباء أيضا إلى الإذعان لخطة العلاج الحالية للمريض، مثل الحد من تناول السوائل لفشل القلب».

ولا يفي نحو نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالتوصيات المتعلقة بإجمالي كمية المياه اليومية، والتي غالبا ما تبدأ بستة أكواب (1.5 ليتر)».

وقالت د.دميترييفا: «على المستوى العالمي، يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير. انخفاض محتوى الماء في الجسم هو العامل الأكثر شيوعا، الذي يؤدي إلى زيادة الصوديوم في الدم».

المصدر: «إندبندنت»