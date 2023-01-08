حسم التعادل السلبي المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان في انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم «خليجي زين 25»، مساء الجمعة، فيما حققت السعودية على الملعب ذاته فوزا مستحقا على اليمن بنتيجة 2-0 ضمن منافسات المجموعة الأولى، ليتصدر بذلك «الأخضر» المجموعة مع 3 نقاط مقابل نقطة لكل من العراق وعمان، فيما يتذيل اليمن من دون رصيد.



أمام 65 ألف متفرج وحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، سقط العراق في فخ التعادل السلبي مع عمان، حيث أبدى مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس رضاه عن نتيجة التعادل السلبي، وقال بعد التعادل: «كانت مباراة صعبة، سيطرنا كثيرا ولكن الفرص كانت قليلة وافتقدنا الى اللمسة الأخيرة، منتخب عمان جيد جدا، مازال أمامنا الكثير لنحققه».



وتابع كاساس أن أفضل ما في المباراة أن الفريق بدأ في تطبيق الخطط التي عمل عليها مع اللاعبين في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك سيؤتي ثماره في المستقبل.



من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب العماني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إن فريقه تأثر بالأجواء الجماهيرية الكبيرة في ملعب البصرة الدولي، مضيفا أن فريقه نجح فيما بعد في التعود على أجواء المباراة والملعب، ولعب بشكل جيد في ظل الضغط العراقي طوال اللقاء. وأوضح أن أغلب لاعبي المنتخب العماني عاشوا أجواء استثنائية في تلك المباراة، وهو أمر سيعود بالنفع على الفريق في المباريات المقبلة.



وبثنائية نظيفة، دشن المنتخب السعودي، حامل اللقب 3 مرات آخرها في 2004، مشواره بالفوز على نظيره اليمني الوحيد بين المنتخبات الـ 8 الذي لم يحقق اللقب في تاريخه.



ورغم سيطرة الأخضر على مجريات الشوط الأول إلا أن منتخب اليمن كان قريبا من التسجيل لولا براعة الحارس نواف العقيدي الذي تصدى لكرة أحمد ماهر وأمسكها على دفعتين (9)، ومن هجمة منسقة نجح «الأخضر» في أخذ الأسبقية عندما تلقى سميحان النابت كرة على حدود منطقة الجزاء أرسلها قوية في أقصى الزاوية اليمينية لسالم الهارش (18)، كما تحصل الفريق على ركلة جزاء نفذها الجوير ولعب الكرة قوية الى يمين سالم الهارش (34).



وتلتقي السعودية مع العراق الاثنين المقبل، فيما يتواجه اليمن مع عمان.