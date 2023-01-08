بيروت - بولين فاضل



تلقى الوسط الفني خبر وفاة وديع نجل «سلطان الطرب» الفنان الكبير جورج وسوف بصدمة بالغة، وتفاعل عدد من النجوم مع الخبر معبرين عن مواساتهم للوسوف بمصابه الأليم.



وانتشرت في الساعات الأخيرة شائعة نقل جورج وسوف إلى المستشفى بعد صدمة وفاة نجله وهو ما نفته وكيلته القانونية مايا مطر، قائلة إن الوسوف بخير وهو موجود في منزله مع العائلة والأصدقاء والمحبين، وإن الحزن والجرح عميقان على فراق أعز الناس على قلبه، وتحدث أصدقاء وديع عن مزاياه كشاب قائلين أن الراحل اسم على مسمى، خلوق، طيب القلب، محب، متواضع والابتسامة لا تفارق وجهه.



ولعل إحدى المفارقات أن «سلطان الطرب» غنى قبل سنوات «الفرقة صعبة كتير يابا» لتتحول الأغنية اليوم إلى واقع أليم يعيشه سلطان الطرب الذي أضحى بلا وديع.



من جانب آخر، أعلنت الحسابات الرسمية لجورج وسوف مواعيد دفن ابنه الراحل، وكذلك مواعيد تقبل العزاء، وذكرت أن جثمانه سيوارى الثرى بمدافن عائلته في بلدة الكفرون بحمص وسط سورية اليوم «الأحد»، بعد صلاة في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) بالأشرفية في بيروت، وتقبلت العائلة التعازي أمس في بيروت، بينما تتقبل التعازي في بلدتهم الكفرون في كنيسة مار الياس من اليوم الاحد وحتى الثلاثاء، فيما تعود العائلة لتقبل التعازي السبت المقبل بالأشرفية.



يذكر أن وديع نجل «سلطان الطرب» جورج وسوف توفي الجمعة الماضي (6 يناير 2023) بعد نقله الى المستشفى، حيث عانى من مضاعفات عملية قص المعدة وتغيير المسار التي خضع لها في ديسمبر الماضي، والتي خرج بعدها إلى منزله قبل أن تتفاقم حالته وأصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله الى المستشفى ونقل الدم له قبل أن يتعرض لأزمة قلبية، ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جدا حتى وفاته.



أسرة «الأنباء» تتقدم من الفنان الكبير جورج وسوف بخالص العزاء في رحيل نجله وديع، مع صادق المواساة في مصابه الأليم.