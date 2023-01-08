تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي بالأردن من كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عاما.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس السبت، عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن فريقا مكلفا بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكن من إنهاء التحقيق في قضية ارتكبت في عام 1987 عندما عثر على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا، إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينه وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.



وأكد الناطق أن فرق التحقيق أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.



وأشار إلى أنه جرى البحث عنه وألقي القبض عليه، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عاما كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء وأنه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء، وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.