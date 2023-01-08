منصورالسلطان



استطاع رجال الجمارك في ميناء الشويخ ضبط ما يقارب 1900 زجاجة خمر كانت مخبأة في «كونتينر» قادم من الصين يحتوي على بضاعة سيراميك.



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر جمركي لـ «الأنباء»، فإن حاوية بحجم 40 قدما وصلت إلى ميناء الشويخ من جمهورية الصين تحتوي على بضاعة عبارة عن سيراميك، بقيت في ساحة الجمارك ما يقارب الـ 90 يوما دون أن يتقدم أحد لتسلمها، واتباعا للإجراءات الجمركية المتبعة تم إرسالها لبيت المال لبيعها في المزاد العلني، وبناء عليه قام قسم تفتيش بيت المال بتفتيشها، وأثناء ذلك وجدوا أن بداية الحاوية هي السيراميك ثم وجدوا في نهايتها 9 طبليات مغطاة بلبس واق للإشعاع، ما دعاهم لعرضها على الجهاز الإشعاعي الذي أعطى إشارة في تلك الطبليات، وعند فتحها عثر على ما يقارب 1900 زجاجة خمر كانت موجودة بداخلها، وأن اللبس الإشعاعي الذي غطيت به تلك الطبليات كان لتضليل الكشف عنها بالجهاز.



وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها الى الجهات المختصة.



من جانبه، أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان الفهد ان يقظة وكفاءة رجال الجمارك افشلوا محاولة مهربي الخمور من تهريب كمية من الخمور الى البلاد حيث لم يتجرأ احد من المهربين التقدم الى الادارة العامة للجمارك لتسلم بضاعة السيراميك الملغمة بالخمور ليقينهم بانهم سيقعون بيد رجال الجمارك.



وأثنى الفهد على الدور الكبير الذي يقوم به رجال الجمارك في جميع الادارات في احباط وافشال أي عملية تهريب للممنوعات، متمنيا التوفيق لهم والاستمرار في عملهم لحماية البلاد والعباد من المجرمين.