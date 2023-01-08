تتجه الأنظار غدا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يجري التصويت على تمديد التفويض الأممي الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود مع تركيا، وذلك في وقت تحذر فيه عدة منظمات إنسانية من العواقب الكارثية لوقف المساعدات على نحو 4 ملايين شخص، وتتهم روسيا باستخدام الملف الإنساني لتعويم حكومة دمشق.



ويأتي التصويت غدا عشية انتهاء مهلة التفويض في العاشر من الجاري، وسط مخاوف استخدام موسكو حق النقض «الفيتو».



ونقل موقع تلفزيون «سوريا» عن مصادر ديبلوماسية الشهر الماضي، أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، اتخذت خطوة استباقية تحسبا للفيتو الروسي، لتأسيس صندوق «إنصاف». وبدأت المنظمات الإنسانية السورية العاملة في شمال غربي البلاد بتقديم طلبات للحصول على منح من صندوق المساعدات الجديد، بعد أن خصصت الدول المانحة مبلغا أوليا له وقيمته 25 مليون يورو.



وستشرف شركة «آدم سميث» الدولية على إدارة صندوق المساعدات الجديد، وآلية صرف المخصصات للمنظمات الإنسانية، والتوزيع للمحتاجين سيكون نقديا بالاستناد إلى قوائم معدة مسبقا من قبل الأمم المتحدة، مع تشكيل آلية موثوقة لوضع جداول جديدة للتوزيع، تضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها، لتلافي أي ثغرات قد تكون موجودة في القوائم القديمة.

وانخرطت عدة جمعيات ومنظمات سورية في آلية «إنصاف»، منها مؤسسة «إحسان» للإغاثة والتنمية، كما تم انتخاب منظمة «بنفسج» لتمثيل المنظمات السورية في مجلس الإدارة، بحسب المدير التنفيذي للمنظمة، هشام ديراني.



من جهته، أفاد مؤسس منظمة «بنفسج» قتيبة سيد عيسى بأن أربع دول عملت على إنشاء صندوق «إنصاف»، وهي: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بقيادة شركة آدم سميث الدولية، مع وجود لجنة توجيهية من المنظمات السورية وبعض المنظمات الدولية.



وأكد سيد عيسى، في تصريح لموقع تلفزيون «سوريا»، أن الصندوق بدأ بالعمل بالفعل، وسيتم توزيع جزء منه على بعض المنظمات السورية، لتنفيذ مشاريع تشمل توزيع الأموال نقدا في المخيمات، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال التعليم وتشغيل المدارس.



ودعت الدول قرابة 12 منظمة سورية للتقدم للمنحة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل المنح القادمة المزيد من المنظمات، ويؤكد «سيد عيسى» أن فكرة الصندوق نبعت من باب الضغط على روسيا، تحسبا لاستخدامها الفيتو لوقف آلية المساعدات عبر الحدود، مضيفا أن الصندوق سيستمر بالعمل، حتى في حال تقرر تمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات عبر «باب الهوى».



بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «إحسان» للإغاثة والتنمية، براء الصمودي، إن آلية «إنصاف» يمكن أن تسهم في تخفيف التأثيرات الكارثية الناجمة عن وقف المساعدات لكنها لن تكون بديلة بشكل كامل عن الآلية الأممية.



وفي حال توقف الدعم الأممي، يمكن أن يزيد الاستثمار في آلية «إنصاف» عبر ضخ التمويل اللازم وتأمين تدفق الأموال والمساعدات بما يكفي حاجة النازحين في شمال غربي سورية، وفق «الصمودي».



في السياق ذاته، يرى عضو مجلس إدارة مؤسسة «المنتدى السوري» ياسر تبارة أن آلية «إنصاف» يمكن أن تسهم نسبيا في تخفيف آثار الابتزاز الروسي في ملف المساعدات، لكنها لن تنهيه، ويمكن وصفها أنها واحدة من البدائل للآلية الأممية الخاضعة بدورها لابتزاز الروس.



ولا يعتقد تبارة أن آلية «إنصاف» يمكن أن تكون بديلة عن المساعدات الأممية، مشيرا في حديثه للموقع، إلى أن الدعم والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة كبيرة، ويصعب تعويضها، خاصة اللقاحات وفي المجال الطبي بشكل عام.



ويتفق مؤسس منظمة «بنفسج» مع ما سبق، إذ رأى أن آلية «إنصاف» غير كافية لتعويض المساعدات الأممية، وفي حال لم يمدد التفويض الأممي بهذا الخصوص، يجب العمل بسرعة على زيادة عدد الدول المشاركة في آلية «إنصاف» ورفع قيمة التبرعات.



ولفت إلى أن صندوق «إنصاف» لا يملك الخبرة الكافية كونه حديث النشأة، ويحتاج إلى حوكمة وفترة طويلة لتزداد خبرته في مجال المساعدات، ليضاهي صندوق الأمم المتحدة المستمر بالعمل منذ عام 2014 والذي وصل إلى حالة حوكمة ممتازة نتيجة تراكم الخبرات.



واستعرض فريق «منسقو استجابة سوريا» عدة ملاحظات على آلية «إنصاف»، منها اعتماد الدول على شركة اقتصادية ليست ضمن المنظمات الإنسانية الدولية أو وكالات الأمم المتحدة، وليس لديها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علما أن الشركة عملت سابقا في سورية ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة، بحسب الفريق.



ومن ضمن الملاحظات أن المبلغ المعلن عنه في حال إقرار الآلية الجديدة سيخصص لعدد محدود من المنظمات المتفق عليها وبالتالي تدمير عمل كثير من المنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في المنطقة، كما سينتج عن الآلية الجديدة حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، إضافة إلى أن الآلية الجديدة لن تكون بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود.



وقال الفريق «لوحظ ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن، وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها».