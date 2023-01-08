القاهرة - ناهد إمام



علمت«الأنباء» أن مشروع «سكن مصر» يتضمن 8660 وحدة سكنية، على أن تبدأ مساحة الوحدة من 106م2، وتصل إلى 133م2.



ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالحجز في المشروع منتصف شهر يناير الجاري. وتختلف أسعار الوحدات باختلاف المنطقة المطروحة فيها، وكذلك باختلاف المساحة، وذلك كالتالي:



ـ مدينة حدائق أكتوبر: يبدأ سعر الشقة من 730 ألف جنيه ويصل إلى 850 ألف جنيه.



ـ مدينة أكتوبر الجديدة: يتراوح سعر الشقة في المشروع ما بين 740 و820 ألف جنيه.



ـ مدينة القاهرة الجديدة: يبدأ سعر الوحدة من 840 ألف جنيه، ويصل إلى مليون و50 ألف جنيه.



ـ مدينة المنيا الجديدة: تبدأ أسعار الوحدة من 470 ألف جنيه، ويصل إلى 500 ألف جنيه.



‏ـ مدينة الشروق: يبدأ سعر الوحدة مساحة 115م2 من 875 ألف جنيه، ويصل إلى مليون جنيه.



ـ مدينة العبور: يصل سعر الشقة إلى 730 ألف جنيه.



ـ مدينة ناصر غرب أسيوط: يصل سعر الوحدة إلى 480 ألف جنيه.