القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن ارتفاع عدد زائري سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحي إلى 11 ألف زائر في يومها الثاني بخلاف الأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن سفينة الكتب استقبلت زائرين من أنحاء جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن الترتيبات التنظيمية والأمنية تجرى على أعلى مستوى لتوفير كل سبل الراحة والتسهيلات للزائرين والخروج بهذا الحدث العالمي في شكل مشرف.



وأشار محافظ بورسعيد الى استمرار تنفيذ عدد من الفعاليات ضمن برنامج ثقافي فني كبير سيتم عرضه خلال فترة رسو السفينة في ميناء بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات التنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم الدعم الكامل للسفينة خلال فترة تواجدها بميناء بورسعيد فضلا عن التعاون بين كل الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد، لافتا لأهمية الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة ومنع التكدس المروري بين الزائرين، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوبيسات القادمة من المحافظات الأخرى.



وأوضح أنه هناك تنسيقا متواصلا بين المرور ورؤساء الأحياء، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والى السفينة.



وكان محافظ بورسعيد قد تفقد السفينة والتقى بطاقم عمل السفينة والزائرين للتأكد من انتظام سير الأعمال داخل سفينة الكتب، وتقديم جميع سبل الراحة للزائرين، كما شهد حفلا فنيا للترحيب بسفينة «لوجوس هوب» في ساحة مصر.



الجدير بالذكر أن سفينة «لوجوس هوب» بدأت في استقبال الزائرين الخميس الماضي بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا، وتستمر في استقبال الزائرين لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، وتستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير الجاري مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة.