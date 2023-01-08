

القاهرة - ناهد إمام



أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فتح الباب أمام مقترحات المصريين من الجاليات في الخارج والاستماع لمختلف الرؤى ودراسة إمكانية تحقيقها - فيما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة - طالما كانت تصب في صالح مصر وأبنائها.



جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي لعلاء عارف، أحد أبناء الجالية المصرية في رومانيا والمدير الإقليمي لشركة طيران «Tarum» الرومانية ووكيل مبيعات الشركة الرومانية وممثلها في مصر، لبحث سبل التعاون لخدمة أبناء الجالية المصرية في رومانيا والدول المجاورة، بحسب بيان الجمعة لوزارة الهجرة.



وأشادت السفيرة سها جندي بسابق تعاون مصر مع شركة الطيران الرومانية «Tarum» في تسيير الجسر الجوي لإنقاذ أبنائنا من العالقين المصريين في رومانيا خلال جائحة كورونا، وبعدها أيضا لنقلهم هربا من الحرب الأوكرانية - الروسية.



وذكرت الوزيرة انه تمت إتاحة كافة سبل التواصل الممكنة مع المصريين بالخارج، على اختلاف خبراتهم وتخصصاتهم، مشيدة باستدامة وتوسعة نشاط الشركة الرومانية في مصر، خدمة لأبناء مصر في رومانيا وكذلك الجاليات العربية المتواجدة على أراضيها والتي تستخدم الخطوط الرومانية ومصر كحلقة اتصال وترانزيت وصولا لمختلف الدول العربية.



ورحبت السفيرة سها جندي بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية التي تعمل لصالح المصريين أينما كانوا في الخارج، ودراسة مقترحاتهم، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج يمثلون جزءا من القوى الناعمة ويعملون على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم كل سبل الاستفادة الممكنة.



وثمنت السفيرة سها جندي، حرص علاء عارف، على التعاون لإتاحة خط طيران مباشر «مصر- رومانيا»، إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، ما يسهم في تعزيز حركة السياحة خلال الفترة المقبلة، مع تثبيت مواعيد الرحلات، موضحة أنه سيتم دراسة التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج للاستفادة من تلك الميزات.



من جانبه، أوضح المدير الإقليمي لشركة طيران «Tarum» الرومانية وممثلها ووكيل مبيعاتها في مصر، أن الشركة تقدم ثلاث رحلات أسبوعية عارضة لمدينتي شرم الشيخ والغردقة بإجمالي 12 رحلة في مصر، كما تعمل أيضا كخط ترانزيت بين مصر وعدد من دول شرق أوروبا، كما أن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيتين منتظمتين، بشكل ثابت بين مصر ورومانيا بدءا من الأول من أبريل المقبل بالتزامن مع أعياد القيامة وشهر رمضان المبارك، ما يتيح الفرصة للطلبة والمصريين بالخارج في رومانيا وحولها للاستفادة من عروضها المختلفة خلال المناسبات المقبلة.



واستعرض علاء عارف، خلال اللقاء، تاريخ عمل الشركة في مصر والتي تعمل بانتظام منذ عام 1958 ويشرف لأن يكون ممثلا لها في مصر منذ عام 1989، مشيرا إلى أن الشركة لم تشهد توقفا خلال تلك الفترة إلا خلال فترة الثورات وأنه نجح في إعادتها للعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن العلاقة المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس رومانيا قد لعبت دورا مؤثرا في هذا الاتجاه.



وتابع عارف أن الشركة توفر كذلك خدمات الشحن الجوي بكثافة، موضحا أن هناك نحو 8 شركات أدوية مصرية لها مقرات في رومانيا، كما يتم تصدير نحو 30 طنا من المنتجات المصرية إلى رومانيا من خضروات وفاكهة وخلافه، شهريا، وكذلك تعمل على الشحن من مصر لدول أوروبية أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك تعاونا بين رجال الأعمال المصريين والرومانيين والغرف التجارية في البلدين لتعزيز هذا التعاون.