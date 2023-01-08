انضمت أطباق الفول والحمص والفلافل والمعجنات إلى اللحوم والأجبان والألبان وسلسلة طويلة من المأكولات التي لم تعد شعبية، وأصبحت حكرا على طبقات معينة من السوريين القادرين على دفع ثمنها.

ويبدو ان الكثيرين منهم سيتخلون عن صحن «المسبحة» و«جاط الفول» التي كانت اطباقا رئيسية في ظل عجز السوريين عن طبخ الوجبات الدسمة التي يشتهر بها المطبخ السوري، بل حتى سندويشات الفلافل والفطائر، بعدما ارتفعت أسعارها بحوالي 50%، ودائما الملوم هنا بحسب اصحاب المطاعم، هو ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمكونات التي تدخل في تحضيرها فضلا عن عدم توافر المحروقات (الغاز والمازوت) وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.



وبحسب تقرير لموقع «أثر برس»، قامت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات بإعداد دراسة للأسعار وفق «الواقع الحقيقي للمأكولات» وتم تقديمها للمحافظة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق لرفع أسعار السندويش والمشروبات والأراكيل والمعجنات في المطاعم الشعبية.



وأكد رئيس الجمعية في دمشق كمال النابلسي للموقع، أنه تم الانتهاء من الدراسة ووضعها باهتمام محافظة دمشق لصدور القرار النهائي.



وأشار النابلسي إلى أن هذه الدراسة تأتي على خلفية الارتفاعات الكبيرة للعديد من المواد والمستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم، ناهيك عن تأثيرات عدم انتظام وصول المازوت والغاز الصناعي، وبالتالي اضطرار العديد من المطاعم لتأمينها عبر «السوق السوداء» وبأسعار كبيرة جدا مقارنة مع الأسعار الرسمية.



وبين النابلسي أنه تم الأخذ بالحسبان ارتفاع كلف الإنتاج والعديد من المواد وواقع المحروقات، على أن تشمل الأسعار الجديدة المعجنات وأسعار السندويش، ليشمل ذلك حوالي 2000 مطعم شعبي في العاصمة، إضافة إلى رفع أسعار الأراكيل والمشروبات.



وقال رئيس الجمعية: «ننتظر قرار المحافظة للبت بالأسعار الجديدة»، لافتا إلى قلة مادة المحروقات والغاز وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة إضافة لقلة اليد العاملة أثرت بشكل كبير على المطاعم وخفضت من عملهم للنصف تقريبا.



وكان قد رفع عدد من أصحاب المحال والمطاعم الشعبية، في دمشق أسعار المأكولات الشعبية (الفلافل والبطاطا، و..) وذلك قبل صدور تعميم بالزيادة، حيث وصل سعر سندويشة الشاورما الدجاج خلال الأسبوع الماضي إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 4500 ليرة سورية، وكيلو الحمص المطحون إلى 10 آلاف ليرة سورية، وقرص الفلافل إلى 500 ليرة سورية، وكيلو الفول أو الحمص الحب إلى 15 ألف ليرة سورية.