بيروت ـ داود رمال



أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «أزمة جوازات السفر أصبحت في نهاياتها، وفي 15 فبراير ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق، وقدرة الانتاج ستعود إلى 3 آلاف جواز سفر يوميا».



وقال خلال ندوة أمس في مستشفى المقاصد، إننا «معنيون بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذلك ما أقوم به ليس خروجا عن القانون أو قوة شخصية، بل القوة مستمدة من القانون وكل من يطبق القانون هو الأقوى بالمطلق».



وأضاف حول إمكانية الوساطة بالملف الرئاسي، «أنا لا ادخل انتحاريا على أي ملف، والظروف المحلية والدولية لا تساعد حاليا».



وفي السياق، أكد أنه «بعد شهرين يتوجب علي التقاعد وحتى الآن لم يصدر أي قرار بالتمديد لي، ولكن لا نعلم ما يمكن أن يحدث خلال شهرين، وحتى لو تقاعدت فأنا مستمر بمهامي الوطنية».



وأضاف، «أنا ضد صندوق النقد لأنه ستكون هناك أثمان كبيرة سيتحملها المواطن نتيجة التعامل معه»، مؤكدا أن «الوضع الأمني ممسوك، ولا يمكن استهداف القضاء، والهدامون كثر في لبنان، وهناك الكثير من التسييس في بعض الملفات ففي كل قطيع نعاج سوداء يجب إبعادها».​



وكانت كلمة ترحيبية لرئيس جمعية المقاصد د.فيصل بدرالدين سنو، رحب خلالها باللواء ابراهيم وبدوره الوطني على مختلف الصعد، مشيرا الى المهام الصعبة التي تصدى لها. كما كان هناك تبادل دروع تذكارية.