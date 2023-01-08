قتل سجين وجرح أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع أعمال شغب في سجن في بورما (ميانمار) في غرب رانغون، وفق ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة.



وبدأ الشغب في سجن باثين بعدما صادر الحراس هاتفا جوالا يعود لأحد السجناء مساء الخميس واتخذوا تدابير تأديبية، وفق ما جاء في بيان المجموعة العسكرية.



وأضافت أن سجينا قتل «خلال معارك» وجرح 63 سجينا إضافة إلى شرطيين اثنين وتسعة حراس.



وفر نحو سبعين سجينا من زنزاناتهم وألحقوا أضرارا بالسجن واستخدموا العصي والطوب وقطعا من الاسمنت لمهاجمة قوات الأمن، بحسب البيان.



وحاولت السلطات السيطرة على الوضع لكن المفاوضات باءت بالفشل وتم اللجوء إلى القوة.



وأشار البيان إلى أن «السلطات أطلقت النار لتفريق حشد والسيطرة على الشغب».



ووصفت وسائل الإعلام المحلية السجين الذي قتل بأنه سجين سياسي، فيما أفادت الخدمة البورمية لشبكة «بي بي سي» عن أنه متهم بالإرهاب.



وأعلنت المجموعة العسكرية أن تحقيقا فتح بعد الحادثة.



وأدى الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021 إلى الإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي واندلاع تظاهرات حاشدة قوبلت بحملة قمع دامية، ووضع حدا لفترة قصيرة كانت تتمتع خلالها الدولة الآسيوية بالحريات.



وقتل أكثر من 2700 شخص منذ أن سيطر العسكريون على الحكم واعتقل أكثر من 13 ألف شخص في إطار قمع المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية.



ووفق منظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن السجون البورمية معروفة بظروف معيشية صعبة ولجوئها إلى التعذيب.