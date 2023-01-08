القاهرة ـ هناء السيد



قدم عضوا الشعبة البرلمانية الكويتية النائب حمد العبيد والنائب الصيفي مبارك الصيفي ملاحظاتهما حول موازنة الاتحاد البرلماني العربي، وهي أن تشتمل الايرادات بمشروع الموازنة على فوائد المبالغ المودعة بالبنوك أو أي موارد أخرى يمكن تحصيلها خلال السنة بخلاف مساهمات الشعب البرلمانية خاصة وهي متكررة سنويا.

جاء ذلك في ختام اعمال الدورة الـ 29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.



كما أكدا أهمية الاسراع في إنشاء مقر دائم للاتحاد مع تعيين كوادر بشرية دائمة مؤهلة حسب الهيكل التنظيمي الجديد بدلا من الاستمرار على الوضع الحالي القائم على شراء الخدمات، بالاضافة إلى اعتماد مشروع جدول اعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي وقد وافق اعضاء اللجنة التنفيذية على عقد المؤتمر القادم في العراق وذلك بناء على طلبهم وتنازل الشعبة البرلمانية الجزائرية عن دورهم مع احتفاظهم بالدور.

وناقشت الدورة عددا من البنود المهمة ابرزها تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتقرير الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية، وتقرير لجنة جائزة التميز البرلماني العربي، فضلا عن استعراض استراتيجية الاتحاد البرلماني العربي خلال الفترة من 2023 الى 2026.



وخلال الاجتماع تمت التوصية ان تتضمن استراتيجية الاتحاد خلال الفترة من 2023 الى 2026 اهدافا تتعلق بدعم الصحة والتعليم والتدريب.



وانطلقت الإستراتيجية الحالية للاتحاد من تقييم الإستراتيجية السابقة التي لخصت الحالة الراهنة للعمل البرلماني العربي المشترك، وتشكل هذه الاستراتيجية إطارا عاما للعمل البرلماني العربي، وسيتم إقراراها خلال المؤتمر السنوي للاتحاد البرلماني العربي القادم.



وتتجسد رؤية الاتحاد البرلماني العربي من خلال وضع ديبلوماسية برلمانية فاعلة تتطلع بكل أمل لدعم وحدة العمل البرلماني العربي في خدمة قضايا المجتمع العربي، وحشد الطاقات البرلمانية العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.