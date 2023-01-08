وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن قرار إنشاء مكتب خدمة المواطن الخاص بمكتب الوكيل المعتمد وكل اختصاصاته والهيكل التنظيمي له.



ونص السؤال على ما يلي:



وكيل الوزارة هو المسؤول الأول بعد الوزير عن الحفاظ على تطبيق النظام القانوني والإداري ومتابعته والالتزام به، كما أن إدارة مكتب الوكيل من الإدارات العليا والتي تستمد منها الأنظمة الإدارية والقانونية للإدارات الأخرى، الأمر الذي يتطلب أن تكون ملتزمة التزاما كاملا بما يصدر من قرارات وزارية كالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 والقوانين والقرارات المنظمة بالوزارة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



أنشئ مكتب خدمة المواطن خاص بوكيل وزارة الداخلية لتخليص المعاملات على الرغم من قيام الوكلاء السابقين بالاختصاصات الرقابية وإحالة المعاملات كل وفق حالته إلى الوكيل المساعد المختص، وكما جاء من اختصاصات بالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008، فما أسباب إنشاء هذا المكتب؟



قرار إنشاء مكتب خدمة المواطن الخاص بمكتب الوكيل المعتمد وجميع اختصاصاته والهيكل التنظيمي له، والشريحة المستهدفة التي يخدمها هذا المركز، واحصائية بجميع المعاملات المنجزة وجنسيات أصحابها ونوع الإقامات، وفي حال كان الهدف هو خدمة منتسبي الوزارة يرجى الإفادة عما إذا كان المركز متكامل الخدمات لمعاملات المرور وغيرها كباقي مراكز الخدمة الرسمية، مع بيان ممن يتلقى هذا المركز التوجيهات والتعليمات والموافقات لإنجاز تلك المعاملات.

ما الآلية المتبعة لحفظ وأرشفة المعاملات بمكتب خدمة المواطن التابع لوكيل الوزارة؟ وما مدى صحة عدم وجود أرشيف سابق أو حالي للمكتب؟



ما مدى صحة تكدس مناشدات واسترحامات واحتياجات المواطنين والمقيمين لفترة طويلة لدى إدارة الخدمة المجتمعية التابعة لمساعد المدير العام لشؤون المكتب دون مبالاة، مما يعد تقاعسا تجاه حقوق هذه المطالب الأمر الذي يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء؟ وهل أجري التحقيق اللازم بهذا الشأن؟



هل تم تفريغ جميع الموظفين بمن فيهم المستحقون لمناصب إشرافية في أحد الإدارات التابعة لمكتب الوكيل بالكامل وإخلاء مكاتبهم وتوزيعهم على باقي الإدارات دون اعتبار لوضعهم الوظيفي ودون احترام للإجراءات الإدارية والأدبية وتحطيم طموحاتهم رغم التزامهم بالعمل وإنجازهم المتميز؟ هل جلب موظفون للإدارة المشار إليها من إدارات أخرى وبتعيينات جديدة ما يعد سابقة في تكريس الشللية وتدمير نظام العمل بالإدارة العامة ولما لها من تبعات على بقية قطاعات الوزارة؟ مع موافاتي بأسماء واختصاصات جميع من تم تعيينهم ونقلهم إلى الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة بعد تاريخ 2022/2/20؟ وهل من متطلبات تعيينات القياديين بالوزارة أن يتم طرد وتفريغ الإدارات التابعة لهم من جميع الموظفين، رغم عدم وجود قصور منهم في أدائهم لأعمالهم وهل يملك القيادي القرار بصورة انفرادية؟



موافاتي بنتائج جميع التحقيقات حول البنود المذكورة سابق، وما اتخذ من إجراءات حولها تتوافق مع تطلعات هذه المرحلة الإصلاحية التي تشهدها البلاد.