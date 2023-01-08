أسامة أبو السعود

اكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية النفطية وقوفهما صفاً واحداً بجانب المطالب العمالية المستحقة وعدم القبول بأي انتقاص لحقوق ومكتسبات العمال .

وجاء في بيان لاتحاد عمال البترول والنقابات النفطية تلقت "الأنباء " نسخة منه: "من هذا المنطلق فقد اجتمعنا صباح اليوم مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الناصر والعضو المنتدب للموارد البشرية السيد هشام الرفاعي لإيصال مطالب العاملين في قسم الأمن حيث أبديا تفهمهما لضرورة حسم هذا الملف على أن يتم عرضه في اجتماع الرؤساء التنفيذيين يوم الأربعاء القادم" .

وختم البيان: "وبناء عليه نعلن تعليق المؤتمر الصحافي لنقابة نفط الكويت لهذا اليوم واعتصام نقابة البترول الوطنية المقرر يوم الأربعاء القادم ونعرب عن دعمنا الكامل لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الخطوات التي يتخذها لحل هذا الملف وتسخير كافة الجهود والامكانيات لحفظ حقوق ومكتسبات العمال .