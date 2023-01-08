3 شركات قابلة للتأهيل إلى السوق الأول في العام المقبل.. هي: البنك الأهلي والصالحية العقارية و«stc»

مصطفى صالح

كشفت بورصة الكويت عن المراجعة السنوية لتقسم السوق لعام 2023، حيث تمت زيادة عدد شركات السوق الأول الى 33 شركة، وذلك بترقية 7 شركات جديدة من السوق الرئيسي الى السوق الأول، بعد استيفائها متطلبات الترقية الى السوق الاول.



وأوضحت «البورصة» أن الشركات التي تمت ترقيتها الى السوق الأول، اعتبارا من الاحد 12 فبراير المقبل، هي: الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، الشركة الوطنية العقارية، الشركة الوطنية العقارية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، مجموعة جي اف اتش المالية.



وحددت «البورصة» 3 شركات قابلة للتأهيل الى السوق الأول خلال مراجعة العام المقبل، وهي: البنك الأهلي الكويتي، شركة الصالحية العقارية، شركة الاتصالات الكويتية (stc).



وذكرت البورصة أن إجمالي القيمة المتداولة في السوق لعام 2022 بلغ نحو 14.7 مليار دينار، مقارنة مع 13.6 مليار دينار في 2021، وذلك خلال عدد أيام تداول 244 يوما بالعام الماضي، وبلغت القيمة السوقية الدنيا للسوق 78 مليون دينار، والحد الأدنى لسيولة الأسهم المدرجة في السوق الأول 355 ألف دينار.













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