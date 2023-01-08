عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن تعديل في النشرة الخاصة بترشيحات الوظائف الاشرافية التعليمية في مرحلتي رياض الاطفال والثانوية حيث أوضحت ضوابط الترشيح لوظيفة مدير مساعد في مرحلة رياض الأطفال أن لا تقل سنوات الخبرة عن ( 4 سنوات) بوظيفة مشرفة فنية ومعلمات التربية الموسيقية أن لا تقل سنوات الخبرة عن: 18 سنة للدبلوم و16 سنة للجامعي و15 سنة للماجستير و14 سنة للدكتوراه حتى تاریخ ٢٠٢٢/١٠/۳۱ اما وظيفة المشرفة الفنية أن لا تقل سنوات الخبرة عن:

17 سنة للدبلوم و15 سنة للجامعي

و14 سنة للماجستير و 13 سنة للدكتوراه

أما فيما يخص الترشيح لوظيفة علم نفس واجتماع وفلسفة فيجب ألا تقل سنوات الخبرة عن 15 سنة للجامعي و14 سنة للماجستير و13 سنة للدكتوراة حتى تاريخ 31 اكتوبر 2022 .

على أن ترسل كافة الترشيحات إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ النشرة.