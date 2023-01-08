عبدالكريم العبدالله

أصدرت الجمعية الصيدلية الكويتية توضيحا بشأن ما تم تداوله عن عدم شمول الصيادلة بالقرار الوزاري 155/2022 المعني بصرف بدل الخفارة والتدريب أثناء الإجازات الدورية لمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.

وبينت الجمعية أن مهنة الصيدلة مهنة تخصصية قائمة بذاتها كما أقرها دليل الوظائف العامة في ديوان الخدمة المدنية وينظمها قانوناً خاصاً بها وهو القانون 28/1996 بشأن مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، فهي لا تعتبر مهنة مساعدة لمهنة الطب، وبذلك لا يمكن إضافتها لقانون 70/2022 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشئات الصحية، والذي خول وزير الصحة في مادته رقم (80) ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، وهذا ما أكدته إدارة الفتوى والتشريع في جوابها بعدم جواز إصدار قرار بإضافة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها إلى المهن المساعدة لمهنة الطب.

وأكدت على ايمان الجمعية باستحقاق الصيادلة لميزة عدم خصم بدل الخفارة والتدريب أثناء تمتعهم بالإجازات الدورية اسوة بزملائهم ممارسي المهن الطبية الأخرى، حيث تم دراسة عدة مقترحات لحل القصور التشريعي في هذا الشأن، والتي منها "طلب استثناء من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لصرف بدل الخفارة للصيادلة أثناء تمتعهم بإجازة دورية أسوة بزملائهم مزاولي المهن الطبية الأخرى- إضافة مادة جديدة إلى قانون الصيدلة رقم 28/1996 تخول وزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة - إدراج مادة في المشروع المقترح من الجمعية الصيدلية الكويتية لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة.

وبينت انه حرصاً من الجمعية الصيدلية الكويتية على حفظ حقوق الصيادلة والمطالبة بالمزيد من المكتسبات ، فقد تم إدراج مادة في المشروع المقترح من الجمعية الصيدلية الكويتية لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة تخول وزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة، ، كما تم مخاطبة وزير الصحة لمخاطبة مجلس الخدمة المدنية بصفة الاستعجال والمطالبة بإقرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للصيادلة وفنيي الصيدلة أثناء الإجازة الدورية.

وافادت بأن الجمعية الصيدلية الكويتية اجتمعت مع وزير الصحة وناقشة تبعات القرار 155/2022 على الصيادلة وأبدى الوزير تفهمه وأقر باستحقاق الصيادلة لهذا المطلب أسوة بزملائهم في المهن الطبية الأخرى، ووعد بمناقشة الموضوع وإقرار ميزة عدم خصم بدلي الخفارة والتدريب في اجتماع مجلس الخدمة المدنية.

واشارت الجمعية الى انه تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمناقشة كوادر واستحقاقات الصيادلة بما فيها استثنائهم من خصم بدلي الخفارة والتدريب أثناء الإجازة الدورية، كما تم ارفاق المادة التي تخول وزير الصحة ممارسة كافة الصلاحيات المقررة لمجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمزاولي المهنة في المشروع المقترح من الجمعية الصيدلية الكويتية لصياغة قانون جديد لمهنة الصيدلة.

ووعدت الجمعية بأنها لن تدخر جهدا في متابعة ما تم اتخاذه من خطوات عملية وما يتبعها من خطوات .

وتهيب الجمعية الصيدلية الكويتية بالزملاء الصيادلة وحدة الصف وتظافر الجهود ونبذ الفرقة والاختلاف حتى يتم إقرار هذا المطلب للصيادلة ولجميع المهن الطبية دون تمايز.