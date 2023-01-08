أوقف الشرطة الألمانية إيرانياً (32 عاما) في غرب البلاد للاشتباه في أنه كان يعد لاعتداء كيماوي باستخدام السيانيد والريسين.



وتم دهم مكان إقامته في كاستروب روكسيل شمال الراين - فستفاليا أكبر ولايات ألمانيا من حيث تعداد السكان، بحثا عن «مواد سامة» محتملة تهدف إلى تنفيذ هجوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام وشرطة مونستر.



وأشار المحققون إلى أن الإيراني «يشتبه في إعداده لعمل عنف خطر يهدد أمن الدولة عبر تزوده بالسيانيد والريسين بهدف ارتكاب هجوم بدافع إسلامي» على حد قول الشرطة، لكنهم لم يوفروا تفاصيل حول وجود تهديد ملموس وداهم من عدمه، ولا عن مدى تقدم التحضيرات.



وأوقف شخص آخر خلال العملية ووضع في الحبس على ذمة التحقيق. وقالت محطة «في دي أر» المحلية العامة إن الموقوف شقيق المشتبه فيه الرئيسي.



وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن عناصر ارتدوا بزات حماية بسبب الخطر البيولوجي، شاركوا في العملية.



وقالت قناة «العربية» إن المتهمين إيرانيان متعاطفان مع «داعش».



وقال الادعاء إن المشتبه به الرئيسي يفترض أن يمثل في الأيام المقبلة أمام قاضي التحقيق. وقالت الشرطة إن عقوبته قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعشرة أعوام.



وذكرت صحيفة «بيلد» اليومية، أن السلطات الألمانية تلقت قبل أيام تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي حيال وجود تهديد بشن هجوم بواسطة «قنبلة كيماوية».



والريسين مادة سامة جدا يصنفها معهد روبرت كوخ المكلف في ألمانيا المراقبة الصحية، على أنها «سلاح بيولوجي» وهي مستخرجة من نبتة الريسين. وقد تشكل سما قاتلا على غرار السيانيد.



ويمكن للريسين، الموجود بشكل طبيعي في الخروع، التسبب في الوفاة في غضون 36 إلى 72 ساعة من التعرض لكمية بضآلة رأس الدبوس. ولا يوجد أي ترياق معروف.



وتأتي الأنباء حول عمليات التفتيش الأحد بعد شهر من اعتقال السلطات الألمانية 25 فردا ومناصرا لجماعة لليمين المتطرف قال عنها مكتب المدعي العام إنها تجهز للإطاحة بالدولة.



في العام 2018، أوقفت الشرطة الألمانية تونسيا في الحادية والثلاثين وزوجته للاشتباه في تحضيرهما اعتداء «بيولوجيا» كان ليكون الأول في البلاد.



وعثر المحققون في منزل الزوجين اللذين أعلنا ولاءهما لتنظيم داعش، على 84.3 ميلغراما من الريسين وحوالي 3300 من حبوب الريسين التي تسمح بصنع السم. وحكم على الرجل بعد سنتين، بالسجن عشر سنوات وعلى زوجته بثماني سنوات.