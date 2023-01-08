قال الأمير البريطاني هاري، في مذكراته التي من المقرر أن تصدر الشهر الحالي، إن والده كان يشعر بالغيرة من زوجته ميغان ماركل وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام ولي العهد البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أنه تردد أن هاري كان السبب فيما يُفترض أن والده قال إنه ليس "لديه مال ليدخر" لدعمه مالياً هو وزوجته ميغان، حيث إن الملك تشارلز الثالث يخشى من أن الممثلة الأميركية "الجديدة والمتألقة" سوف تسرق الأضواء منه.

وقال هاري في مذكراته "سبير" المنتظرة بشدة، التي صدرت بالخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، إن والده "مر بهذا من قبل، وإنه ليست لديه رغبة في السماح بحدوث ذلك مجدداً"، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.

وحسب صحيفة «ديلي تليغراف»، وهي أحد المنافذ الإعلامية الكثيرة التي تحصل على نسخة من النص الإسباني وترجمته، قال هاري قبل ارتباطه بميغان إن والده كان قد أثار موضوع مورد رزق الممثلة، وسأل عما إذا كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.

وعندما قال هاري لوالده الذي أصبح ملكاً الآن إنه لا يعتقد ذلك، رد تشارلز قائلاً: "حسناً يا بني العزيز أنت تعلم بالفعل أنه ليس لدينا مال لندخره".

ويصدر الكتاب في العاشر من يناير الحالي، الذي خطه الكاتب جيه آر مورينجر.