شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني على ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة في المؤسسات التربوية، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الادارات المدرسية وعمل المراقبين في لجان الاختبارات وحسن التعامل مع الطلبة أثناء أدائهم للاختبارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للعدواني اليوم شملت ثلاث مدارس هي ثانوية أنس بن مالك الثانوية للبنين والفروانية الثانوية للبنات وأميمة بنت ربيعة الثانوية للبنات.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة ثانوية أميمة بنت الربيعة إن الوزير العدواني تفقد لجان الاختبارات، حيث اطمأن على سير اللجان ومتابعة الطالبات، مشيرة إلى أن الوزير أبدى ارتياحه الشديد لما رآه، وتمنى لطالباتنا التوفيق والنجاح.