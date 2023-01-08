المحرر البرلماني

أرسل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي رسالة إلى مجلس الأمة حصلت عليها " الأنباء " يطلب فيها استعجال نظر مشروعات القوانين المحددة بنص الرسالة وهي كالتالي:

[۱] مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم السجون [محال بالمرسوم رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٠] تاريخ الإحالة ٢٠٠٠/٧/5.

[۲] مشروع قانون في شـأن الاجتماعات والمواكب العامة [ محال بالمرسوم رقم 18 لسنة ٢٠٠٧] تاریخ الإحالة ۲۰۰۷/۱/۳۱.

[۳] مشروع قانون بشأن المختارین [ محال بالمرسوم رقم 155 لسنة ٢٠١٠] تاريخ الإحالة ٢٠١٠/٥/3.

[4] مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة [ محال بالمرسوم رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٦] . تاريخ الإحالة ٢٠١٦/٢/٢٤.

[5] مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر محال بالمرسوم رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٩] تاریخ الإحالة ٢٠١٩/٥/٨.

[6] مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية محال بالمرسوم رقم ١٨٣ لسنة ٢٠١٩] تاريخ الإحالة ۲۰۱٩/٧/٢٨ .

[۷] مشروع قانون في شأن إقامة الأجانب محال بالمرسوم رقم 117 لسنة ٢٠٢٠] تاريخ الإحالة 24 /8/2020.

[۸] مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 67 في شأن المرور [محال بالمرسوم رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠] تاريخ الإحالة ۲۰۲٠/٩/١٤.

[۹] مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة ، المحال بالمرسوم رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١٦.