أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف الحرص على تأهيل العنصر البشري وتوفير كافة أشكال الدعم لمنتسبيه للحصول على الشهادات العليا من الكليات والأكاديميات العسكرية العريقة.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الحرس، عقب تكريم الشيخ فيصل النواف للملازم صالح فهد الحاصل على المركز الأول بين الطلبة الضباط الوافدين في سريته بالكلية الملكية البريطانية «ساند هيرست» بتقدير امتياز.

وأعرب الشيخ فيصل النواف عن سعادته بما حققه الملازم من إنجاز يترجم الاهتمام الكبير من الحرس الوطني بتأهيل العنصر البشري وتوفير كافة أشكال الدعم له، مشيدا بتميز وتفوق الملازم في الأكاديمية وظهوره بصورة مشرفة وتمثيله الحرس خير تمثيل.

وأضاف أن ذلك يعكس نجاح الجهود التي يبذلها الحرس لتأهيل منتسبيه وتفعيل مذكرة التفاهم بين الحرس ووزارة الدفاع البريطانية المتعلقة بالتعاون الدفاعي وتبادل الخبرات والتدريب وتعزيز قدراته.

ودعا الشيخ فيصل النواف الملازم إلى مواصلة تحصيله العلمي ونقل ما تعلمه إلى زملائه في وحدته لتحقيق التطور المنشود.