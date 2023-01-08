قالت شركة طيران "أفيانكا" الكولومبية إنه تم العثور على جثتين في عجلات هبوط طائرة بعد هبوطها في بوجوتا.

وهبطت الرحلة إيه في 116 في مطار إل دورادو في بوجوتا مساء الجمعة بعد إقلاعها في وقت سابق من ذلك اليوم من سانتياجو ، عاصمة تشيلي.

وذكرت محطة كاراكول الإذاعية أن الضحيتين، اللذين قالت إنهما ذكران، تم العثور عليهما في العجلتين اليمني واليسرى أسفل الطائرة.

ونقلت الإذاعة عن السلطات قولها إن الجثتين كانتا على ما يبدو في معدات هبوط الطائرة منذ أيام.

وكانت آخر مرة خضعت فيها الطائرة لخدمات الصيانة في 27 ديسمبر .2022 وكانت الطائرة في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان في الفترة من 31 كانون الأول /ديسمبر إلى 3 يناير .