قال مسؤول يقود جهود إغاثة بولاية أسترالية إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش نقلت المئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب البلاد مشيرا إلى أن المياه تغطي الأفق بأكمله في بعض المناطق.

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.

وقال ستيفن داوسون وزير خدمات الطوارئ بالولاية للصحفيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية "المياه في كل مكان".

وأضاف "يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها الواحد بالمئة.. إنها الأسوأ في أستراليا الغربية".

وذكر أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل لخمسين كيلومترا في بعض المناطق وأنها "تغطي الأفق بأكمله".

تأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرق البلاد خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث كل عدة سنوات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية إن الفيضانات أدت إلى عزل بلدات.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررا وأصبح يتعين نقل الإمدادات إليها جوا بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق.