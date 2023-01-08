أعلنت قطر للسياحة عن حزمة من الخطط والبرامج للعام الجديد 2023 ، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب ستة ملايين زائر سنويا ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 % بحلول .2030

وذكرت وكالة الأنباء القطرية(قنا)، أن من أبرز برامج العام الجديد إطلاق موسم الرحلات البحرية في 15 من الشهر الجاري مع توقعات بوصول أكثر من 100 زيارة مؤكدة لبواخر سياحية و12 علامة تجارية، واستقبال حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية.

ووفق الوكالة، تستهدف قطر مضاعفة عدد زوارها ثلاث مرات بحلول عام 2030، مما يجعلها الوجهة الأسرع نموا في المنطقة.