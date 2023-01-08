حظيت أغنية " السهر والانبساط" ، التي جمعت الثلاثي أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس ، بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و 572 ألفا و 833 مشاهدة بعد 11 يوما من إصدارها

وواصل أكرم حسني اليوم الترويج للأغنية، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الأغنية، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وصدرت الأغنية يوم 27 ديسمبر الماضي على جميع المنصات الرقمية، وهي كلمات أكرم حسني، وألحان أكرم حسني ودكتور مصطفى العسال، وتوزيع أحمد وحيد كينج ، وإخراج هادي الباجوري.

وهذه ليست المرة التي يقدم فيها الفنان أكرم حسني أعمالا غنائية مشتركة حيث تعاون في السابق مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال أغنية "لو كنت" التي تم طرحها في يونيو 2021 ، ومع الكينج محمد منير في أغنية "للي" التي تم طرحها في يوليو 2022 ، ولاقتا نجاحا كبيرا وحققتا ملايين المشاهدات.