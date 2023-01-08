سجلت قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان حتى نهاية شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي نحو مليارين و311 مليونًا و500 ألف ريال عُماني منخفضة بنسبة 7ر2 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 البالغة مليارين و375 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأوردتها وكالة الأنباء العُمانية ، إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية انخفضت بنسبة 8ر26 % لتبلغ 57 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 78 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2021م.

كما انخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بنسبة 1ر3 % لتسجل مليارًا و73 مليونًا و600 ألف ريال عُماني حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بمليار و107 ملايين و900 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة عام .2021

وانخفض عدد عقود البيع بنسبة 6ر20 % لتبلغ 64 ألفًا و233 عقدًا حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بـ 80 ألفًا و900 عقد خلال الفترة نفسها من عام .2021

وأظهرت الإحصاءات انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بنهاية الشهر قبل الماضي بنسبة 2ر2 % لتبلغ مليارا و223 مليونا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ مليارا و251 مليونا و100 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021، فيما بلغ عدد عقود الرهن 17 ألفًا و804 عقود بارتفاع نسبته 6 % عن الفترة نفسها من عام 2021م التي سجلت 16 ألفًا و795عقدًا.

كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 9ر12 % لتبلغ 14 مليونا و500 ألف ريال عُماني حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بـ 16 مليونا و600 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021، وسجل عدد عقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 2ر23 % ليصل إلى ألف و234 عقدا مقارنة مع ألف و606 عقود خلال نفس الفترة من .2021

وبلغ عدد المُلكيات الصادرة بنهاية الشهر قبل الماضي 216 ألفًا و168 ملكية بانخفاض نسبته 6ر6 % عن الفترة نفسها من عام 2021، فيما ارتفعت عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 2ر6 % ليبلغ 788 ملكية مقارنة بـ 742 ملكية خلال الفترة نفسها من عام .2021