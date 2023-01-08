أعلنت السلطات اليابانية أن مدينة أوموري الواقعة في شمال شرق اليابان بدأت الأبحاث لتوليد الكهرباء من الثلوج غير المرغوب فيها بهدف تأمين مصدر طاقة متجددة لتغطية النقص المحتمل.

وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدينة أوموري، التي تشهد ثلوجا كثيفة كل عام، بدأت تجربة في حوض سباحة بمدرسة ابتدائية مهجورة في ديسمبر الماضي لاستكشاف جدوى إنتاج الطاقة من خلال الاستفادة من اختلاف درجات الحرارة بين الثلج المخزن والهواء المحيط.

وفي المشروع المشترك، تتطلع شركة فورتي كو Forte Co المحلية الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وجامعة الاتصالات الكهربائية في طوكيو إلى تشغيل توربين بالطاقة المنتجة عندما يتم تبريد السائل بالثلج المخزن ثم تبخره بفعل حرارة الهواء المحيط.

وجذب توليد الكهرباء باستخدام الثلج المخزن الانتباه مؤخرا كمصدر طاقة صديق للبيئة ومنخفض التكلفة وآمن.

وفي أوموري، يتم إلقاء كميات كبيرة من الثلج في البحر وأماكن أخرى بعد أن يتم جمعها بواسطة كاسحات الثلج والشاحنات.

وفي السنة المالية السابقة التي انتهت في مارس الماضي، ارتفعت تكاليف إزالة الثلوج إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار ين (44.6 مليون دولار) بعد تساقط الثلوج بكثافة.

وقال مسؤول بالمدينة "تم التعامل مع الثلج على أنه مصدر إزعاج ولكن يمكننا استخدامه الآن بشكل جيد".

وفي 16 ديسمبر الماضي، وضع حوالي 10 من عمال شركة فورتي مواد عازلة داخل المسبح للحفاظ على الثلج المتراكم باردا، وسيتم بعد ذلك إجراء مزيد من الأبحاث حول الحفاظ على الثلج وكذلك كمية الكهرباء التي يمكن توليدها قبل بدء إنتاج الطاقة في الربيع.

ووفقا للشركة، تشمل التحديات العثور على مرفق واسع النطاق لتخزين الثلج بالإضافة إلى تأمين الهواء الساخن خلال المواسم الباردة.

وللحصول على فرق كبير في درجة الحرارة، ستنظر الشركة في استخدام الحرارة من الينابيع الساخنة.

وبدوره، قال جون كاساي، رئيس شركة فورتي "إنه مصدر طاقة متجددة فريد في منطقة بها ثلوج كثيفة، وسيؤدي أيضا إلى إنشاء صناعة جديدة".