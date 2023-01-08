وقعت قطر للطاقة اتفاقيات مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات لإنشاء مجمع راس لفان للبتروكيماويات بتكلفة تصل لنحو 6 مليارات دولار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ( قنا) عبر حسابها على "تويتر" أن الاتفاقيات وقعها سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في حقل أقيم بالدوحة.

وكان الكعبي أشار ، في تصريحات في حزيران/ يونيو الماضي ، إلى أن هذا المشروع سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من مادة البولي إيثيلين بحوالي 64% .

ويتضمن مشروع راس لفان للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثان بطاقة 2080 ألف طن سنوياً، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الوحدات في العالم.