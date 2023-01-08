كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية،عن حجم إنتاج الشركات المستثمرة في البيوت المحمية من محصول الطماطم والذي بلغ نحو 744ر266 طنا سنويا، مؤكدة سعيها لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثـة في البيوت المحمية وفق مستهدفات رؤية .2030

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت خطة توسعية لقطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بالمملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وكبرى شركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وحصر المشاريع ذات الإمكانيات المادية والنظامية للتوسعة، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، مبينة أنه يجري حاليًا المتابعة وتسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من تحقيق مستهدفاتها في التوسعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضافت أن الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية بالمملكة بلغت (590ر613) طن في 2021؛ وذلك حسب ما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي للوزارة، فيما بلغت نسبتها مقارنة بالإنتاج الزراعي بالمملكة نحو (05ر6%) في حين بلغ إنتاج أنواع المحاصيل من الفاكهة والحبوب والخضروات المكشوفة والمحمية وزراعة الأعلاف حوالى (937ر144ر10) طن خلال العام ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع التقنيات التي اعتمدت عليها الخطة التوسعية لتحقيق مستهدفاتها تقنيات حديثة تشمل الزراعات المغلقة في البيوت المحمية الزجاجية والفايبرجلاس مع أعلى معايير ترشيد استهلاك مياه الري من خلال شبكات الري الحديثة ذات التشغيل الذاتي المبني على الإدارة المتكاملة للزراعة في البيوت المحمية، وكذلك تشمل التقنيات المعتمدة الزراعات المائية بأنواعها (استنبات الشعير، الهيدروبونيك، الأكوابونيك، الزراعة العمودية، الزراعة الهوائية، وغيرها).

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تستهدف من دعم الزراعة تحت البيوت المحمية إنتاج بعض المحاصيل في غير مواعيدها، وإطالة موسم النمو للمحاصيل المزروعة، والمساهمة في نجاح بعض الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعات العضوية، وتوفير الحماية لها من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء وتوفير الرطوبة المناسبة، وحمايتها من الأمطار والرياح وغيرها من الظروف المناخية والآفات الزراعية.