انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بواقع 8ر6 مليار دولار، أو 1ر2%، عن الشهر السابق إلى 7ر324 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي.

وانخفضت الاحتياطيات بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء

وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 9ر3% على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 59ر7 مليار دولار.

وانخفضت الأصول بالعملات الأجنبية بنسبة 5ر4% على أساس شهري ، و 12% على أساس سنوي إلى 9ر271 مليار دولار.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 2ر1% على أساس شهري، وانخفضت بنسبة 2ر2% على أساس سنوي لتصل إلى 9ر18 مليار دولار.