كشفت صحيفة (إنسايد فوتبول) الإنجليزية أن نادي إيفرتون يجهز عرضًا للتعاقد مع داني إنجز مهاجم أستون فيلا في إطار صفقة دائمة بعد رفض ناديه عرض الإعارة.

وأوضحت الصحيفة ، على موقعها الإلكتروني ، إن فريق إيفرتون يسعى إلى إضافة خيارات هجومية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويعتقدون أن إنجز يمكن أن يكون إضافة جيدة لفريقهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيفرتون حاول إقناع استون فيلا بإعارة اللاعب بسبب قلة الأموال في النادي لكن المحاولات باءت بالفشل ما دفع إيفرتون للتفكير إلى التوقيع معه على أساس دائم.

وذكرت أنه من المحتمل أن يواجه إيفرتون منافسة من كريستال بالاس، الذي يحرص أيضًا على ضم إنجز ويرغب في الحصول على خدماته سواء إعارة أو صفقة دائمة.

ويستمر عقد إنجز صاحب الـ30 عامًا، في فيلا بارك حتى صيف عام 2024، حيث انضم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني العام الماضي كتجديد دماء النادي بعد رحيل جريليتش في عام 2021 وسجل سبعة أهداف في الموسم الأول فيما سجل داني إنجز هذا الموسم 5 أهداف مع أستون فيلا.