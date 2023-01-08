خلص معهد التنمية الكوري إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية يظهر مزيدا من الدلالات على التباطؤ الاقتصادي، وذلك في ظل فقدان قطاع الصناعة للزخم في أعقاب تباطؤ الصادرات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن معهد التنمية الكوري قال في تقريره الشهري " الاستثمارات سجلت ارتفاعا كبيرا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولكن الصادرات تراجعت بسبب انخفاض الطلب الخارجي، مما يظهر أن النشاط الاقتصادي يفقد زخما".

وكانت وزارة المالية الكورية الجنوبية قد قالت الشهر الماضي إنه من المتوقع تراجع الصادرات بنسبة 5ر4% هذا العام في ظل التباطؤ الاقتصادي وضعف أسعار الرقائق.

وأشار المعهد إلى تزايد الغموض في السوق المالية، بالإضافة إلى الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.