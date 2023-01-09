شاركت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مؤخرا في أعمال الدورة 66 للمجلس الرئاسي الدائم لصندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بوصفها إحدى 3 منظمات إنسانية في العالم الإسلامي تحظى بعضوية المجلس الرئاسي. ناقش الاجتماع الذي حضره المدير العام للهيئة الخيرية م.بدر الصميط حزمة من البنود، منها تقرير بشأن الأنشطة الخاصة بتنفيذ قرارات الدورة الخامسة والستين للمجلس، والوضع المالي الحالي للصندوق، ومشروع الموازنة التقديرية لمشاريع الصندوق للعام المالي 2023، ومشروع الموازنة التقديرية التشغيلية للعامين الماليين 2023- 2024.



وقال الصميط، على هامش حضوره الاجتماع، إن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تولي العمل المشترك بين المؤسسات الإنسانية الإسلامية اهتماما كبيرا بهدف تضافر جهودها وتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة التي أفرزتها الأزمات الإنسانية المتوالية.