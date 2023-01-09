التقى رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو الدولية يوسف علي السفير الهندي الجديد لدى الكويت د.أدارش سوايكا.



وفي غضون الاجتماع الذي عقد في السفارة في الأسبوع الماضي، رحب يوسف علي بالسفير الهندي الجديد وأبدى تمنياته بنجاح مهمته.



وأطلع يوسف علي السفير سوايكا على خطط شركة لولو التوسعية في دول الكويت.



كما حضر هذه المناسبة سميتا باتيل، السكرتير الأول (للشؤون السياسية والتجارية)، ومحمد حارس مدير لولو الكويت، وإس. سريجيث المدير الإقليمي للولو الكويت، ومسؤولون آخرون.



والسفير د.أدارش سوايكا، هو مسؤول دفعة عام 2002 لوزارة الخارجية الهندية، ويحمل درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة دلهي، وقبيل تعيينه في الكويت، خدم السفير سوايكا في البعثات الديبلوماسية الهندية في روسيا وبلغاريا والصين وبنغلاديش.