شارك بنك برقان مؤخرا في معرض «وظيفتي»، الحدث الأبرز والأضخم من نوعه في الكويت، والذي تم تنظيمه في الأرينا. وتأتي هذه الخطوة كمبادرة مهمة يفتتح بها بنك برقان العام الجديد، تأكيدا على دوره القيادي في مجال دعم وتطوير الموارد البشرية الكويتية، والارتقاء بمستقبل الكفاءات الوطنية الواعدة.



وشهد معرض «وظيفتي» مشاركة لافتة وغير مسبوقة، بصفته أكبر تجمع وظيفي في البلاد، من أبرز وأهم الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية في الكويت، والتي قدمت للمشاركين الباحثين عن فرص عمل حقيقية تجربة فريدة للتعرف على سوق العمل في الكويت والفرص السانحة فيه. كما تم تنظيم ورش عمل استمرت طوال مدة المعرض، وشاركت فيها مجموعة كبيرة من المتخصصين بالتوظيف وعلاقات العمل وبيئات الاتصال العملي.



وفي خطوة مميزة تعكس التزام بنك برقان بمسؤولياته تجاه الاستدامة وأساسيات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، قام البنك بإنجاز عمليات وطلبات التوظيف في جناحه بشكل رقمي بالكامل ومن دون أي أوراق. كما تم توزيع هدايا خاصة على زوار جناح البنك، تضمنت شتلات ترمز إلى النمو وتفاني البنك في تحقيق الاستدامة، وتدعو إلى الوعي البيئي. وإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على سدرة برقان، المبادرة التي تمثل فلسفة البنك الشاملة والهادفة إلى الاحتفاء بالمواهب الكويتية، ورعايتها ودعمها، بما في ذلك العملاء والموظفون والرواد في شتى المجالات وكل أفراد المجتمع.



وفي هذه المناسبة، أشادت هالة الشربيني، رئيس مدراء الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، بمشاركة البنك في هذا الحدث الضخم قائلا: من جديد، ومن خلال مشاركتنا في هذا المعرض، نجدد التزامنا بمسيرتنا في دعم وتطوير الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة. وهذا ليس بالأمر الجديد، إذ ما دام كان بنك برقان سباقا ورائدا في هذا المجال، وحريصا بشكل كبير وأساسي على توفير كل الفرص العملية المناسبة للشباب الكويتي الطموح، ويأتي ذلك إيمانا بأهمية المخرجات التعليمية المحلية، وتطبيقا لاستراتيجية البنك الرامية إلى الاستثمار المستدام في رأس المال البشري.



كما أكد مدير أول للتوظيف في بنك برقان عبدالوهاب عبدالرحيم، أن البنك لا يدخر جهدا في مجال تعزيز الكوادر الوطنية، وذلك من خلال المبادرة والمشاركة في كل المعارض والفعاليات التي تسهم في تطويرها. وأن بنك برقان يواصل مشاركته في كل الأنشطة والمبادرات التي ترتقي بشبابنا وتعمل على خلق بيئة توظيف صحية.



وقد كان هذا المعرض فرصة رائعة للشباب وهم على مشارف الانطلاق في حياتهم العملية لاستكشاف سوق العمل، وقد سمحت هذه المنصة التفاعلية للشركات بالتواصل بشكل إيجابي مع المواهب الشابة وإيجاد أفضل الكوادر للانضمام إليها.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل دعم الكوادر الوطنية الشبابية بفعاليات ومبادرات تعكس دوره الرائد في تطوير الكفاءات الوطنية وصناعة القيادات الفاعلة. كما يحرص البنك دائما على خلق فرص عمل متميزة، بما يسهم في استدامة تطور القطاع المصرفي بشكل خاص، والقطاعات الأخرى المتنوعة بوجه عام.