أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن شراكتها الاستراتيجية مع تطبيق كوفي الرائد خليجيا لتسوق القهوة عبر الإنترنت تماشيا مع أهداف مبادرتها «وياك» في موسمه الثاني، وتهدف الشراكة الى تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لعملاء الشركتين وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تثري حياة المجتمع المحلي.



وأقيم حفل إطلاق الشراكة الاستراتيجية في تشيرمانز كلوب ببرج كيبكو بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، ويشمل الاتفاق تعاون الجهتين لتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية التي تعزز الخدمات الرقمية عبر الانترنت، فضلا عن إقامة أكبر مهرجان قهوة من نوعه في الكويت، وإطلاق عروض ترويجية خاصة من خلال منصة كوفي الرقمية تشمل مقاهي مختارة في الكويت.



ويندرج التعاون بين stc وتطبيق كوفي ضمن إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل لشركة stc واستراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية وانطلاقا من حرصها على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة. كما تأتي الشراكة استكمالا للمبادرة المجتمعية الرائدة «وياك» - الموسم الثاني والتي شهدت نجاحا بارزا في موسمها الأول. وقد انطلقت مبادرة «وياك» بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات الناشئة لتمكين التحول الرقمي، وانطلاقا من التزام stc بدعم الاقتصاد المحلي من خلال الوقوف الى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة على مختلف المستويات والقطاعات.



وعلى هامش الحفل، أقيمت حلقة نقاشية أدارها أحمد النويبت، مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في stc، حيث شارك كل من علي الابراهيم الرئيس التنفيذي لتطبيق كوفي ودانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc رؤيتهم حول دور القطاع الخاص في دعم المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية الاستفادة من التطور المتسارع في العالم الرقمي.



وتعليقا على هذه الشراكة، قالت الجاسم: سعداء بالشراكة مع تطبيق كوفي، منصة التسوق الاولى عبر الإنترنت لكل ما يتعلق بالقهوة والذي بدأ في الكويت، وأصبح اليوم لاعبا إقليميا يقود التحول الرقمي من الكويت عبر دول مجلس التعاون الخليجي بنجاح وخاصة في المملكة العربية السعودية. وبصفتنا شركة رائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، فإننا ندعم بقوة الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا ليس فقط في حياتنا اليومية، ولكن في مختلف القطاعات والصناعات.



وأضافت: كجزء من التزامنا تجاه الكويت وشعبها، ستواصل stc استكشاف طرق مبتكرة للمساهمة بفعالية في تنمية المجتمع والاقتصاد. حيث نعتقد أن الشركات الرائدة في القطاع الخاص تتحمل مسؤولية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف الطرق الممكنة، بما يساعدها على تجاوز الأوقات الصعبة مع تزويدها بالموارد اللازمة لتحقيق أهدافها طويلة وقصيرة المدى.



وتعليقا على الشراكة، قال الإبراهيم: إنه لمن دواعي فخرنا أن نقيم هذه الشراكة الاستراتيجية مع stc، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية التي ساهمت بشكل كبير في تمكين مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. لقد سعينا دائما إلى العمل مع المنظمات التي تؤمن برؤيتنا لتعزيز حياة الأفراد من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة. وبصفتنا تطبيقا يدعم أسلوب الحياة العصري، سعينا دائما إلى تدليل محبي القهوة وتسهيل حصولهم على القهوة اليومية، ونتطلع قدما من خلال الشراكة مع stc أيضا أن نزيد الكثير من البهجة والمكافآت إلى هذه التجربة اليومية.