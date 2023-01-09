بعد أن تضخم التفاؤل لأسابيع بأن عام 2023 سيجلب أخيرا الراحة لمشتري السندات في العالم، استفاد المقترضون من خلال إصدارات فاقت قيمتها أكثر من 150 مليار دولار من الديون الجديدة في 4 أيام فقط.



امتدت موجة المبيعات إلى جميع أنحاء العالم، من هونغ كونغ التي جمعت 5.8 مليارات دولار من خلال أكبر سندات خضراء لها على الإطلاق، إلى وحدات «مجموعة كريدي سويس»، التي أصدرت مجتمعة سندات بقيمة 4.3 مليارات دولار بعملتي الدولار والجنيه الاسترليني، فيما باعت المكسيك سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.



كانت بداية جديدة لسوق عانى من خسارة هائلة بلغت 16.25% في 2022، وبينما كانت بداية المستثمرين سريعة في استعادة بعض هذه الأموال، فإن وتيرة إصدارات السندات في الأسبوع الأول من العام 2023 تظهر أن المصدرين يستعدون لشيء عالق من العام الماضي، وهو أن الأسواق المتقلبة يمكن أن تغلق فرصة الاقتراض أسرع مما هو متصور، وفقا لما تظهره أرقام مؤشر أسعار المستهلك.



وتقول الرئيسة المشاركة لقسم الديون المشتركة في «باركليز كابيتال»، ميغان غرابر، إنه مع وجود الكثير من عدم اليقين بشأن التضخم واتجاه الاقتصاد، يمكن بسهولة تدمير شهية المستثمرين من خلال بعض البيانات مثل مؤشر أسعار المستهلك، أو مؤشر ثقة المستهلك، واجتماعات البنك المركزي أو خطاباته.



وأضافت خلال مؤتمر «بلومبرغ إنتليغنس» في نيويورك الشهر الماضي، إن العلاوة الإضافية المطلوبة في أيام مثل هذه الأحداث تميل إلى تخويف المقترضين، مما يجعلهم جميعا يحاولون حشر عروضهم في أيام تبدو فيها فرصة حدوث مفاجأة كبيرة منخفضة.



وأشارت غرابر في الحدث الذي أقيم في 15 ديسمبر إلى أن ثلاثة أرباع العروض في أي شهر معين خلال عام 2022 جاءت في 5 أيام عمل فقط من كل شهر، وكانت هناك أيام طويلة من التعاملات الصفرية في السوق الأولي وتزاحم شديد في أيام أخرى.



وقالت إن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر هذا العام، ما يعني أن الشركات التي تحتاج إلى الاقتراض لن تضطر فقط للتعامل مع معدلات فائدة أعلى، ولكن أيضا مخاطر سوء التوقيت.